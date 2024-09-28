Страховка від "бойової повістки": як краще подати до ТЦК документи на відстрочку

Військовозобов'язані подають до ТЦК документи на відстрочку від служби в армії кожні 90 днів. Зобов'язання особистої явки не існує, але часто військкомати вільно трактують законодавство. Фокус розпитав адвокатів, як уберегтися від зловживань.

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Під час загальної мобілізації ті, хто має відстрочку від служби в ЗСУ, мають право офіційно оформити її в ТЦК і оновлювати кожні 90 днів після продовження воєнного стану. Подавати документи на відстрочку можна шляхом приходу до військкомату або поштою.

Пункт 58 постанови Кабміну №560 детально розписує процес отримання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаними. Однак ні в цьому, ні в іншому нормативно-правовому акті не передбачена необхідність фізичної присутності військовозобов'язаного в ТЦК при оформленні відстрочки.

Якщо за сім днів від дня отримання заяви ТЦК не видало запис про відстрочку, можна звертатися туди самостійно або надіслати адвокатський запит.

У реєстрі судових рішень почали з'являтися висновки про можливість надсилання заяв на відстрочку поштою. Приміром, у рішенні від 15 серпня 2024 року у справі №280/5857/24 ідеться про те, що положення Закону № 2232-ХІІ та постанови № 560 не зобов'язують чоловіків особисто відвідувати військкомати, щоб подавати заяви та документи на відстрочку.

Якщо ТЦК не видає належним чином оформлене рішення про надання відстрочки або вмотивовану відмову, це доводить протиправну бездіяльність воєнкомів. У вищевказаній справі суд зобов'язав ТЦК розглянути заяву військовозобов'язаного і надати йому відстрочку. Аналогічних висновків дійшли суди у справах 560/9667/24 і 280/5961/24.

Як виняток: як подати ТЦК документи через довірених осіб

Подання документів на відстрочку від мобілізації поштою вельми поширене, також їх направляють через довірених осіб, каже Фокусу представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

"Довірені особи віддавали документи, які підтверджували, що громадянин не може прийти особисто через обмеження. Як виняток такі заяви приймалися комісією до розгляду. Ми все таки люди і розуміємо, що існують обставини. За можливості ми йдемо на зустріч", — роз'яснює він.

Істомін підкреслює, що заяву на відстрочку від служби громадянин має вручати особисто. Якщо папір подадуть родичі, ТЦК не прийме його і відмовить у наданні відстрочки.

"Хочу звернути увагу на формулювання "особисто". Тобто сам, персонально, напряму, не через когось", — підкреслюють у Полтавському ТЦК.

Подання документів на відстрочку поштою: ризики для військовозобов'язаних

Постанова Кабміну №560 регулює діяльність військкоматів лише в теорії. Після подачі документів поштою на практиці військовозобов'язаних часто просять з'явитися особисто в ТЦК, каже Фокусу адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

"Ми допомагаємо клієнтам з поштовим відправленням для того, щоб убезпечитися зайвий раз. А потім все одно йдемо з оригіналами документів. Іноді в ТЦК не відповідали на отримані документи, доводилося писати адвокатський запит. За результатами його розгляду чоловіків зобов'язували особисто з'явитися", — зауважує юрист.

Суди визнають самовільні розпорядження ТЦК незаконними, але процес оскарження займе багато часу. При особистому приході в ТЦК, виходячи із судової практики, військовозобов'язані отримають на виході мобілізаційне розпорядження. Щоб уникнути цього сценарію і виграти в судовому процесі, адвокат радить заздалегідь надсилати документи поштою.

"Знаю, що по Києву та області багато військкоматів працюють сумлінно. Люди приходять у ТЦК із документами і ніхто їх не закидає бойовими повістками", — повідомила Аніщенко.

На думку старшого партнера адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислава Кравця, прихід у ТЦК збільшить шанс швидкого надання відстрочки. Але є й мінуси: можна пройти медкомісію "за п'ять хвилин" і опинитися однією ногою на фронті, розповідає він Фокусу.

Деякі співробітники ТЦК зловживають повноваженнями і відмовляють у розгляді наданих документів на відстрочку від служби в ЗСУ, що є незаконним.

"І ввечері людина вже опиняється у військовій частині", — пояснює юрист Фокусу.

Надіслані "Укрпоштою" папери в ТЦК не встигають розглянути або спеціально місяцями затягують процес, прикриваючись зайвою зайнятістю. У цьому випадку треба звертатися до судів, щоб зобов'язати воєнкомів працювати, доповнює Кравець.

"У законах написано одне, а на ділі виходить навпаки. Чи то від незнання законодавства працівниками ТЦК, чи то через рівень корупції. Варто налагодити максимально автоматизований процес подання довідок і документів. Людина в 21-му столітті не зобов'язана приходити і кланятися кожному воєнкому", — зауважує адвокат.

Кравець радить надсилати всі документи в ТЦК "Укрпоштою" цінним листом з описом вкладення. "Випадково загубити" документи у воєнкомів уже не вийде.

Якщо воєнкоми чіпляються до поданих документів, Кравець радить запитувати, чому в ТЦК немає особових справ військовозобов'язаних і не ведеться військовий облік.

"Запитайте в тому ж Полтавському ТЦК, куди поділися всі дані про військовозобов'язаних? Чим вони займалися всі 30 років, за що отримували гроші? Адже досі немає навіть нормальних військових квитків", — додає він.

Фокус раніше писав, як Тисменицький районний суд Івано-Франківської області засудив водія до одного року ув'язнення за ухилення від мобілізації. Чоловік пройшов ВЛК і тут же отримав бойову повістку.

"Укрпошта" взялася за розсилку повісток військовозобов'язаним. Листи з повістками мають вигляд звичайних конвертів.