Cтраховка от "боевой повестки": как лучше подать в ТЦК документы на отсрочку

Военнообязанные подают в ТЦК документы на отсрочку от службы в армии каждые 90 дней. Обязательства личной явки не существует, но часто военкоматы вольно трактуют законодательство. Фокус расспросил адвокатов, как уберечься от злоупотреблений.

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Во время всеобщей мобилизации имеющие отсрочку от службы в ВСУ вправе официально оформить ее в ТЦК и обновлять каждые 90 дней после продления военного положения. Подавать документы на отсрочку можно путем прихода в военкомат или по почте.

Пункт 58 постановления Кабмина №560 детально расписывает процесс получения отсрочки от мобилизации военнообязанными. Однако ни в этом, ни в другом нормативно-правовом акте не предусмотрена необходимость физического присутствия военнообязанного в ТЦК при оформлении отсрочки.

Если за семь дней со дня получения заявления ТЦК не выдало запись об отсрочке, можно обращаться туда самостоятельно или направить адвокатский запрос.

В реестре судебных решений начали появляться заключения о возможности направления заявлений на отсрочку по почте. К примеру, в решении от 15 августа 2024 года по делу №280/5857/24 говорится, что положения Закона № 2232-ХІІ и постановления № 560 не обязывают мужчин лично посещать военкоматы, чтобы подавать заявления и документы на отсрочку.

Если ТЦК не выдает надлежащим образом оформленное решение о предоставлении отсрочки или мотивированный отказ, это доказывает противоправное бездействие военкомов. По вышеуказанному делу суд обязал ТЦК рассмотреть заявление военнообязанного и предоставить ему отсрочку. К аналогичным выводам пришли суды в делах 560/9667/24 и 280/5961/24.

В порядке исключений: как подать ТЦК документы через доверенных лиц

Подача документов на отсрочку от мобилизации по почте весьма распространена, также их направляют через доверенных лиц, говорит Фокусу представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин.

"Доверенные лица отдавали документы, подтверждающие, что гражданин не может прийти лично из-за ограничений. В порядке исключений такие заявления принимались комиссией к рассмотрению. Мы все таки люди и понимаем, что существуют обстоятельства. По возможности мы идем на встречу", — разъясняет он.

Истомин подчеркивает, что заявление на отсрочку от службы гражданин должен вручать лично. Если бумагу подадут родственники, ТЦК не примет ее и откажет в предоставлении отсрочки.

"Хочу обратить внимание на формулировку "лично". То есть сам, персонально, напрямую, не через кого-то" — подчеркивают в Полтавском ТЦК.

Подача документов на отсрочку по почте: риски для военнообязанных

Постановление Кабмина №560 регулирует деятельность военкоматов лишь в теории. После подачи документов по почте на практике военнообязанных часто просят явиться лично в ТЦК, говорит Фокусу адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

"Мы помогаем клиентам с почтовой отправкой для того, чтобы обезопаситься лишний раз. А потом все равно идем с оригиналами документов. Иногда в ТЦК не отвечали на полученные документы, приходилось писать адвокатский запрос. По результатам его рассмотрения мужчин обязывали лично явиться", — замечает юрист.

Суды признают самовольные распоряжения ТЦК незаконными, но процесс оспаривания займет много времени. При личном приходе в ТЦК, исходя из судебной практики, военнообязанные получат на выходе мобилизационное распоряжение. Чтобы избежать этого сценария и выиграть в судебном процессе, адвокат советует заранее отправлять документы почтой.

"Знаю, что по Киеву и области многие военкоматы работают добросовестно. Люди приходят в ТЦК с документами и никто их не закидывает боевыми повестками", — сообщила Анищенко.

По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, приход в ТЦК увеличит шанс быстрого предоставления отсрочки. Но есть и минусы: можно пройти медкомиссию "за пять минут" и оказаться одной ногой на фронте, рассказывает он Фокусу.

Некоторые сотрудники ТЦК злоупотребляют полномочиями и отказывают в рассмотрении предоставленных документов на отсрочку от службы в ВСУ, что является незаконным.

"И вечером человек уже оказывается в воинской части", — объясняет юрист Фокусу.

Присланные "Укрпоштой" бумаги в ТЦК не успевают рассмотреть или специально месяцами затягивают процесс, прикрываясь излишней занятостью. В этом случае надо обращаться в суды, чтобы обязать военкомов работать, дополняет Кравец.

"В законах написано одно, а на деле получается наоборот. То ли от незнания законодательства работниками ТЦК, то ли из-за уровня коррупции. Стоит наладить максимально автоматизированный процесс подачи справок и документов. Человек в 21-м веке не обязан приходить и кланяться каждому военкому", — замечает адвокат.

Кравец советует отправлять все документы в ТЦК "Укрпоштой" ценным письмом с описанием вложения. "Случайно потерять" документы у военкомов уже не выйдет.

Если военкомы придираются к поданным документам, Кравец советует спрашивать, почему в ТЦК нет личных дел военнообязанных и не ведется воинский учет.

"Спросите в том же Полтавском ТЦК, куда делись все данные о военнообязанных? Чем они занимались все 30 лет, за что получали деньги? Ведь до сих пор нет даже нормальных военных билетов", — добавляет он.

Фокус ранее писал, как Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области приговорил водителя к одному году заключения за уклонение от мобилизации. Мужчина прошел ВВК и тут же получил боевую повестку.

"Укрпошта" взялась за рассылку повесток военнообязанным. Письма с повестками выглядят как обычные конверты.