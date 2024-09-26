Украинец не пошел в ТЦК, потому что был уверен в своей отсрочке: он проведет год за решеткой

Наткнувшись на военных, мужчина узнал, что объявлен в розыск. Он заявил, что готов проходить альтернативную службу как баптист, но уже на суде выяснился один важный нюанс.

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Украинец посоветовался с родителями и решил проигнорировать "боевую повестку". Однако "отсрочка", в которой он был так уверен, его подвела. Об этом известно из приговора Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области от 19 сентября.

Нарушение мобилизации: что произошло

На скамье подсудимых оказался водитель, который имеет профессионально-техническое образование и работает на ФЛП. 20 июля 2023 года он прошел ВВК как военнообязанный и по результатам медосмотра был признан годным к службе.

В тот же день мужчине вручили "боевую повестку" с вызовом на 21 июля. Однако в назначенную дату призывника так и не дождались, что квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Что говорит нарушитель мобилизации

На суде уклонист признал вину и заявил, что раскаивается. Он попросил не сажать в тюрьму. Он пояснил, что на момент, когда был остановлен работниками ТЦК для уточнения данных, находился в розыске. Мужчина утверждает, что прошел в военкомате ВВК "за 5 минут". Получив "боевую повестку", он посоветовался дома с родителями и решил не идти.

С уверенностью, что из-за родителей преклонного возраста уклонист имеет отсрочку от мобилизации, он пошел утром на работу. Он заявил, что не хочет "служить с оружием в руках", но "не против" пройти альтернативную службу. Мужчина вспомнил, что сообщал о больных родителях и вере в военкомате.

Показания родителей уклониста

Его мать рассказала, что вина за неявку сына в ТЦК якобы лежит на ней. Она объяснила, что вместе с мужем нуждается в помощи, и он один их обеспечивает всем необходимым. После нарушения мобилизации он и дальше проживал с родителями, работая в пекарне.

Мать заявила, что вместе с сыном являются членами церкви веры Евангельской. По ее словам, он посещает церковь, хотя крещение не принял. Отец отметил, что получает минимальную пенсию в размере 2 700 гривен, поэтому сын его обеспечивает. Он также отметил, что его жена с сыном — баптисты и исповедуют эту веру с детства.

Нарушение мобилизации: что решил суд

Из рапорта представителя ТЦК известно, что призывник не брал трубку и о причине своей неявки не сообщил. В Церкви Евангельских христиан-баптистов подтвердили, что по состоянию на 7 декабря 2023 года он не был членом или прихожанином, хотя еще в детстве ходил на служение вместе с мамой. На самом деле прихожанином он стал уже 3 апреля 2024 года и 18 августа вызвался поехать в прифронтовую зону "на работу по сооружению фортификационных сооружений".

Прокурор попросил назначить уклонисту год лишения свободы. Суд отметил, что альтернативная служба возможна вместо срочной, но не во время мобилизации. Кроме того, в приговоре указано, что призыв не означает автоматически оружие в руках. Верующий мог быть полезным в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых и тому подобное.

Мужчину признали виновным и приговорили к одному году заключения.

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