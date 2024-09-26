Українець не пішов у ТЦК, бо був впевнений у своїй відстрочці: він проведе рік за ґратами

Натрапивши на військових, чоловік дізнався, що оголошений у розшук. Він заявив, що готовий проходити альтернативну службу як баптист, але вже на суді з’ясувався один важливий нюанс.

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Українець порадився з батьками та вирішив проігнорувати "бойову повістку". Однак "відстрочка", в якій він був такий впевнений, його підвела. Про це відомо з вироку Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 19 вересня.

Порушення мобілізації: що сталось

На лаві підсудних опинився водій, який має професійно-технічну освіту та працює на ФОП. 20 липня 2023 року він пройшов ВЛК як військовозобов’язаний і за результатами медогляду був визнаний придатним до служби.

Того ж дня чоловіку вручили "бойову повістку" з викликом на 21 липня. Однак у призначену дату на призовника так і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Що каже порушник мобілізації

На суді ухилянт визнав вину та заявив, що розкаюється. Він попросив не ув’язнювати. Він пояснив, що на момент, коли був зупинений працівниками ТЦК для уточнення даних, перебував у розшуку. Чоловік стверджує, що пройшов у військкоматі ВЛК "за 5 хвилин". Отримавши "бойову повістку", він порадився вдома з батьками та вирішив не йти.

З впевненістю, що через батьків похилого віку ухилянт має відстрочку від мобілізації, він пішов зранку на роботу. Він заявив, що не хоче "служити зі зброєю у руках", але "не проти" пройти альтернативну службу. Чоловік згадав, що повідомляв про хворих батьків та віру у військкоматі.

Свідчення батьків ухилянта

Його мати розповіла, що вина за неявку сина у ТЦК нібито лежить на ній. Вона пояснила, що разом із чоловіком потребує допомоги і син один їх забезпечує усім необхідним. Після порушення мобілізації він і надалі проживав з батьками, працюючи в пекарні.

Мати заявила, що разом із сином є членами церкви віри Євангельської. З її слів, він відвідує церкву, хоча хрещення не прийняв. Батько наголосив, що отримує мінімальну пенсію розміром 2 700 гривень, тож син його забезпечує. Він також заявив, що його дружина з сином — баптисти, які сповідують цю віру з дитинства.

Порушення мобілізації: що вирішив суд

З рапорту представника ТЦК відомо, що призовник не брав слухавку та про причину своєї неявки не повідомив. У Церкві Євангельських християн-баптистів підтвердили, що станом на 7 грудня 2023 року він не був членом або парафіянином, хоча ще в дитинстві ходив на служіння разом із мамою. Насправді ж парафіянином він став вже 3 квітня 2024 року і 18 серпня зголосився поїхати у прифронтову зону "на працю по спорудженню фортифікаційних споруд".

Прокурор попросив призначити ухилянту рік позбавлення волі. Суд наголосив, що альтернативна служба можлива замість строкової, але не під час мобілізації. Окрім того, у вироку зазначено, що призов не означає автоматично зброю в руках. Вірянин міг бути корисним у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених тощо.

Чоловіка визнали винним та засудили до одного року ув’язнення.

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