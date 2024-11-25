Могли б сформувати підрозділи: військовий розповів, чи очікувати мобілізацію жінок в Україні

Максим Жорін зазначив, що на даний час дуже багато жінок, які готові йти добровольцями в ЗСУ.

На даний час питання про вимушену мобілізацію жінок в Україні не стоїть — вони можуть долучитися до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Поки про це взагалі не може йти мова. Я не бачу зараз жодних сигналів про це", — наголосив він.

Максим Жорін додав, що наразі дуже багато жінок, які готові добровільно йти служити у військо. Наразі можна було б сформувати жіночі підрозділи.

"Повністю, звісно, це не перекриє потреб, але це інструмент, якому варто приділити увагу, він працює в комплексі. Чимало жінок-добровольців не може знайти собі місця у війську, тому що стикаються з тим, що в цьому підрозділі, наприклад, всі посади зайняті, а вона хоче служити саме там, хтось бачить себе на конкретній посаді, а вона зайнята, десь командир не хоче брати жінку", — додав Максим Жорін.

Зазначимо, що мобілізацію жінок обговорюють паралельно зі зниженням призовного віку. В жовтні Фокус писав, коли жінок можуть забрати в армію.

Пізніше у Верховній Раді розповіли про резерви для мобілізації та зміни у бронюванні. Зокрема, у тилу перебувають понад 100 тис. військових пенсіонерів, які цілком можуть поповнити лави ЗСУ. На даний час 40 тисяч українців із цієї категорії вже воюють.