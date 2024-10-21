"Врятувати Європу від війни". Чи допоможе мобілізація українських жінок зупинити Росію

Мобілізацію жінок обговорюють паралельно зі зниженням призовного віку. Поки йдеться про роботу в тилу, але армійські потреби швидко змінюються. Багато експертів не раз говорили про марність конкуренції з Росією в живій силі, але влада вважає за краще обирати інший шлях.

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Захист Європи від Росії може потребувати мобілізації українських жінок для заповнення "прогалин" у Збройних силах. Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає це виправданим заходом, якщо не вдасться запобігти широкомасштабній війні в Європі, яка була з 1939 по 1945 роки.

"Якщо буде необхідно закликати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. На мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році. Іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок", — заявив колишній головком ЗСУ, виступаючи в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House.

Дискусію про мобілізацію жінок продовжив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. На його думку, не йдеться про "пробіжки в окопах з автоматами". У ЗСУ не вистачає фінансистів і часто з цієї причини військові частини не можуть витратити виділені їм на рахунки гроші.

"Немає просто економіста і бухгалтера для проведення операцій. Ми зараз говоримо про жінок-військовозобов'язаних, які підуть добровільно", — заявив Федієнко.

Через повномасштабну війну багато видів бізнесу закриваються, а у військових частинах можуть знадобитися бухгалтери. Тим паче в секторі оборони можна заробити більше, додає він.

"На мій погляд те, що сказав Залужний, має нотки сарказму до європейської спільноти. Дивіться, у нас закінчуються військовослужбовці, які захищають не тільки територію України, а й усієї європейської спільноти. І натяк на те, що якщо вони не прискоряться в наданні допомоги, все може бути і ніхто не виключає того, що війна буде на території Європейського Союзу", — пояснив політик.

Пізніше колега Федієнка по комітету, нардеп Ірина Фріз заявила, що наразі Генштаб не бачить необхідності мобілізувати жінок або знижувати призовний вік. Без внесення змін до законодавства ніхто не зможе мобілізувати жінок і чоловіків молодше 25 років.

Чотири етапи мобілізації в Україні: коли жінок можуть забрати в армію

Зазначимо, що українське законодавство зобов'язує стати на військовий облік жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності, а також придатних до військової служби за станом здоров'я та віком.

Згідно з даними Міноборони України, на кінець вересня 2024 року в ЗСУ служило близько 68 000 жінок, безпосередньо в зоні бойових дій перебувало близько 5 000 жінок. Однак четвертий етап загальної мобілізації в Україні передбачає призов усіх громадян віком від 18 до 60 років, придатних до служби за станом здоров'я, каже Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

Перший, другий і третій мобілізаційні етапи передбачають призов резервістів, колишніх військовослужбовців і ветеранів АТО, які проходили строкову службу або служили за контрактом до 2014 року.

"Якщо прийде час четвертого етапу, призвуть усіх: жінок, чоловіків, заброньованих та інші категорії. Ми говоримо зараз про критичну ситуацію, а зараз мобілізують медсестер. Об'єктивно армії потрібні лікарі", — підкреслює аналітик.

Європа побоюється прямого конфлікту з РФ і не буде відправляти в Україну своїх солдатів. Збільшення армії РФ до 1,5 млн осіб з 1 грудня 2024 року свідчить про підготовку до війни з цивілізованим світом. Парадокс полягає в тому, що Європа продовжує купувати в Росії нафту та інші ресурси, спонсоруючи військові можливості агресора, додав Нарожний.

Виступ ексголовкома ЗСУ в Лондоні та заяви про мобілізацію жінок в екстрений період зроблені невипадково. Залужний хоче показати партнерам рішучість військово-політичного керівництва України продовжувати війну з Росією. Підготовка до можливого контрнаступу потребуватиме ресурсів, а ЗСУ приблизно на 80% залежать від західної допомоги, зазначає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Мобілізаційний резерв РФ наразі оцінюють до 12 мільйонів осіб, в умовах часткової мобілізації російську армію поповнюють до 35 000 осіб на місяць без допомоги військових із КНДР, підкреслює експерт.

Загальний мобілізаційний резерв ЗСУ не перевищує 3 млн осіб, тому до моменту оголошення в Україні загальної мобілізації співвідношення сил було 1 до 4 на користь ЗС РФ.

Зазначимо, що Північна Корея вирішила відправити в Україну 12 тисяч військових. До 1 500 бійців спецпризначенців поїхали на Далекий Схід Росії для навчання та акліматизації на місцевих військових базах, повідомило агентство Reuters із посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Солдатів із КНДР, як уточнили співрозмовники Фокуса в українській військовій розвідці, навчають на полігонах у Хабаровську, Уссурійську, Благовєщенську та Владивостоці. Також Пхеньян активно постачає окупантам боєприпаси: із серпня 2024 року Росія отримала понад 13 000 контейнерів артилерійських снарядів, балістичних і протитанкових ракет.

ЗСУ отримують списані танки Leopard і Abrams

Співпраця України і Заходу не настільки всеосяжна, як Росії та Північної Кореї. Тенденція показує небажання НАТО воювати за Україну, тому солдатів на допомогу ЗСУ точно не відправлять, каже Фокусу військовий експерт Олег Жданов.

"Європейці фактично себе не хочуть захищати, адже вони не збивають російські ракети і дрони, що летять до них. Роблять вигляд, що нічого не сталося. В Україні достатньо мобілізаційного ресурсу серед чоловіків, але державі треба створити умови не примусу, а мотивації", — коментує він.

Перемога на полі досягається не масовим залученням людей, а технологіями. Списані танки Leopard 1 і Abrams у недостатній кількості не зможуть кардинально змінити ситуацію, тоді як російська армія повільно просувається на Донбасі, додав аналітик.

"Дали нам кілька винищувачів F-16, але використовують їх як літаючі радари — це 5% їхніх можливостей. Питання у створенні професійної армії досі актуальне", — підсумовує Жданов.

Нагадаємо, українці 17 жовтня повідомляли про технічний збій у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+". Частина громадян отримали відстрочку до завершення загальної мобілізації в Україні.

У Мінцифрі говорили про можливість укладення контракту з ЗСУ без походу в ТЦК і перевірок ВЛК завдяки новій функції рекрутингу в застосунку "Дія". Призовник зможе поговорити з представником бригади без проходження медкомісії.