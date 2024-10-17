Як "Резерв+" стане "онлайн-ТЦК" і що означає цифровізація ВЛК: відповідь Міноборони

За словами Катерини Черногоренко, частину послуг, які зараз надають ТЦК, військовозобов'язані зможуть отримати через мобільний додаток.

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Міністерство оборони України планує зробити з мобільного застосунку "Резерв+" цифрову альтернативу Територіальним центрам комплектування (ТЦК), а також цифровізувати військово-навчальні комісії (ВЛК). Про те, як це відбуватиметься, розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю порталу DOU.

За словами Катерини Черногоренко, "Резерв+" незабаром стане альтернативою ТЦК, оскільки раніше військовозобов'язані були змушені приносити в ТЦК паперові документи з мокрими печатками, підписами, щоб, наприклад, отримати документ про відстрочку. Зараз же Міноборони переносить частину послуг, що надаються ТЦК, у цифровий формат.

"Враховуючи нашу статистику, бачимо, що кількість людей, які хочуть скористатися саме "Резерв+", а не йти в ТЦК, 70 до 30. Моїм особистим KPI є два експоненти: паперовий флоу спадає, а електронний зростає, і там, де вони перетинатимуться — це точка неповернення, коли вже електронний флоу стає частиною життя українців", — сказала посадовиця.

Катерина Черногоренко також пояснила, що мається на увазі під цифровізацією ВЛК. За її словами, Міноборони опрацьовує системну реформу ВЛК разом із Департаментом охорони здоров'я і вже отримало пропозиції, як це зробити.

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Як пояснює заступниця міністра, результати медичного огляду надходитимуть до Міноборони через електронний обмін. Потім військово-лікарська комісія, ознайомлюючись із цим медичним оглядом і його результатом, автоматично зможе присвоїти статус "придатний" або "непридатний", без залучення самого військовозобов'язаного. Наразі це нововведення перебуває на етапі реінжинірингу законодавчих і технічних моментів.

"Тобто можливість отримання медичного висновку в будь-якому закладі охорони здоров'я та електронний обмін між закладами охорони здоров'я та військовою лікарською комісією, на нашу думку, виправить багато незручностей у цьому процесі", — заявила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оновило застосунок для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+", додавши кілька нових функцій.

Крім того, у Міноборони прокоментували ситуацію, коли відстрочка або рішення ВЛК не відображаються в додатку "Резерв+".