Как "Резерв+" станет "онлайн-ТЦК" и что означает цифровизация ВВК: ответ Минобороны

По словам Екатерины Черногоренко, часть услуг, которые сейчас предоставляют ТЦК, военнообязанные смогут получить через мобильное приложение.

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Министерство обороны Украины планирует сделать из мобильного приложения "Резерв+" цифровую альтернативу Территориальным центрам комплектования (ТЦК), а также цифровизировать военно-вречебные комиссии (ВВК). О том, как это будет происходить, рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью порталу DOU.

По словам Екатерины Черногоренко, "Резерв+" скоро станет альтернативой ТЦК, так как ранее военнообязанные были вынуждены приносить в ТЦК бумажные документы с мокрыми печатями, подписями, чтобы, к примеру, получить документ об отсрочке. Сейчас же Минобороны переносит часть услуг, предоставляемых ТЦК, в цифровой формат.

"Учитывая нашу статистику, видим, что количество людей, которые хотят воспользоваться именно "Резерв+", а не идти в ТЦК, 70 к 30. Моим личным KPI есть два экспонента: бумажный флоу спадает, а электронный растет, и там, где они пересекутся — это точка невозврата, когда уже электронный флоу становится частью жизни украинцев", — сказала чиновница.

Екатерина Черногоренко также объяснила, что имеется в виду под цифровизацией ВВК. По ее словам, Минобороны прорабатывает системную реформу ВВК вместе с Департаментом здравоохранения и уже получило предложения, как это сделать.

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Как объясняет замминистра, результаты медицинского осмотра будут поступать в Минобороны через электронный обмен. Затем военно-врачебная комиссия, ознакомляясь с этим медицинским осмотром и его результатом, автоматически сможет присвоить статус "пригодный" или "непригодный", без привлечения самого военнообязанного. Сейчас это нововведение находится на этапе реинжиниринга законодательных и технических моментов.

"То есть возможность получения медицинского заключения в любом здравоохранительном учреждении и электронный обмен между учреждениями здравоохранения и военной врачебной комиссией, по нашему мнению, исправит много неудобств в этом процессе", — заявила Екатерина Черногоренко.

Напомним, Министерство обороны Украины обновило приложение для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+", добавив несколько новых функций.

Кроме того, в Минобороны прокомментировали ситуацию, когда отсрочка или решение ВВК не отображаются в приложении "Резерв+".