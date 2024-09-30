Отсрочка или решение ВВК не отображаются в "Резерв+": что говорят в Минобороны

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, за внесение актуальных данных военнообязанных в электронный реестр отвечают ТЦК.

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В некоторых случая данные, хранящиеся в бумажном формате в Территориальных центрах комплектования (ТЦК), не отображаются в мобильном приложении "Резерв+". Данную проблему прокомментировала заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко на конференции ИТ Arena 2024 во Львове, передает dev.ua.

Как отмечает чиновница, единственным органом, который может вносить данные в электронную учетную карточку военнообязанного, являются ТЦК. В начале лета также был принят нормативный акт, согласно которому все означает, что все поступающие в ТЦК данные сначала вносятся в реестр "Оберіг", и только затем в бумажные документы. В свою очередь "Резерв+" — это лишь фронтенд для реестра "Оберіг".

По словам Екатерины Черногоренко, если ТЦК не вводят данные в электронный реестр, то Минобороны направляет соответствующий запрос в командование Сухопутных войск ВСУ. Замминистра подчеркнула, что каждый кейс можно разбирать системно. К примеру, все данные по отсрочкам, можно выгрузить одним процессом.

"Мы технический администратор этого реестра, мы стараемся делать его современным. "Резерв плюс" – это полностью продукт Министерства обороны Украины. Мы делаем все", — заявила Екатерина Черногоренко.

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На вопрос о том, как сделать так, чтобы все данные отображались в "Резерв+", если ТЦК не всегда вносит их сразу в реестр, чиновница ответила, что данные можно также получать в других реестрах. К примеру, адрес проживания можно получить в Государственной миграционной службе, а данные о браке — в Государственном реестре актов гражданского состояния.

"Мы должны забирать данные автоматически через электронное взаимодействие. Здесь нужно понимать, что, когда ты делаешь front-end-систему, ты становишься заложником технической готовности каждого реестра, к кому ты ходишь по этим данным", — объяснила чиновница.

Что касается отображения результатов военно-врачебной комиссии (ВВК), по словам Черногоренко, нужна реформа, которая бы позволила по запросу человека получать свои данные из электронной системы здравоохранения.

Напомним, Екатерина Черногоренко также заявила, что в мобильном приложении "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочек от мобилизации: для студентов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.

Кроме того, в Минобороны анонсировали сервис рекрутинга в приложении "Резерв+". Вместе с обновлением появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.