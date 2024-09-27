В "Резерв+" скоро появится функция рекрутинга: в Минобороны поделились деталями

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что сервис даст возможность выбрать должность, которая будет соответствовать умениям и опыту, а доступными будут как боевые, так и небоевые должности.

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С октября 2024 года в приложении "Резерв+" станет доступным сервис рекрутинга. Вместе с обновлением появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время выступления на конференции IT Arena во Львове, сообщает пресс-центр Минобороны.

"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение "Резерв+", кроме базовой функции обновления данных, стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы — один из важных шагов, которые мы делаем для этого. Постепенно мы будем улучшать функционал сервиса. Поэтому ждем отзывов пользователей о своем опыте", — отметила Екатерина Черногоренко.

Новый сервис рекрутинга в "Резерв+" поможет пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Доступными будут как боевые, так и небоевые вакансии. Приложение будет содержать детальное описание должностей, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Для пользования приложением нужно будет заполнить анкету. На ее основе система будет предлагать наиболее подходящие варианты.

В Минобороны уверяют, что особенностью сервиса является удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы. Для принятия решения нужно будет нажать "плюс" для сохранения предложения, "минус" — для отклонения.

Напомним, что в мобильном приложении "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочек от мобилизации. Также осенью в программе появится онлайн-направление на военно-врачебную комиссию.