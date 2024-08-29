Чтобы не стоять в очередях: когда в "Резерв+" добавят электронное направление на ВВК

Пользователи "Резерв+" смогут сами сгенерировать направление на ВВК, вместо того, чтобы стоять по нескольку дней в очереди, говорят в Минобороны.

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В мобильном приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" появиться онлайн-направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) уже осенью 2024 года. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes.

Отвечая на вопрос, почему направление ВВК нельзя сделать без визита в ТЦК и мужчинам приходится стоять в очереди по нескольку дней, чиновница отметила, что данный функционал уже разрабатывается. Так, уже осенью у пользователей "Резерв+" появиться возможность добровольно сгенерировать такое направление.

В Минобороны подчеркнули, что электронное направление на ВВК – это одна из ключевых функций, которые планируют внедрить в приложение "Резерв+". Эти функции, в частности, призваны снизить количество людей в очередях.

Ранее Екатерина Черногоренко отмечала, что в электронном направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК будут идентифицировать лицо. Новая функция будет касаться как военнообязанных, так и действующих бойцов.

Интервью Екатерины Черногоренко изданию Forbes

Напомним, по словам Екатерины Черногоренко, всего в Минобороны планируют внедрить в "Ререзв+" около 10 основных функций, которые сейчас выполняет ТЦК. Среди них – отсрочка от мобилизации, онлайн-рекрутинг и автоматическая постановка на воинский учет.

Также сообщалось, что Кабмин принял постановление, согласно которому украинцы смогут проверить наличие повесток от ТЦК через мобильное приложение "Резерв+".