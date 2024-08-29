В Минобороны планируют превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК: что это значит

По словам Екатерины Черногоренко, в ТЦК есть около 10 основных функций, которые постепенно планируют внедрить в "Резерв+".

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В Министерстве обороны Украины работают над превращением мобильного приложение "Резерв+" в онлайн-ТЦК. Подробности раскрыла заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes.

Чиновница отметила, что есть перечень тех услуг, которые предоставляет ТЦК, среди них около 10 основных. По каждой из услуг есть свой план, когда эта функция будет запущена в приложении "Резерв+".

Среди функций, которые Минобороны уже взяли в работу, есть внедрение трех типов отсрочек. В приложении должен появиться инструмент, чтобы подать соответствующую заявку. Сейчас идет работа по интеграции между разными реестрами, в которых содержаться данные, к примеру, о многодетных семьях.

Еще одна запланированная функция — это онлайн-рекрутинг, который планируют реализовать до конца года. Далее в Минобороны планируют сделать так, чтобы первую постановку на учет в ТЦК СП можно было сделать онлайн, в электронно-военно-учетный документ добавят фотографию. Чиновница подчеркнула, что электронная постановка на учет является большим вызовом, так как связана с проверкой документов, проверкой данных разных реестров. Соответствующая нормативно правовая база уже принята.

"Таким образом, абсолютное большинство сервисов, которые сейчас есть в ТЦК, они откроются в "Резерв+", — заявила Екатерина Черногоренко.

Интервью Екатерины Черногоренко изданию Forbes

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации постановлением №560, согласно которому украинцы смогут проверить наличие повесток от ТЦК через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее Екатерины Черногоренко также заявила, что в приложении "Резерв+" может появиться электронное направление на военно-врачебную комиссию. Сейчас для этого Минобороны консультируется с Минздравом.