У Міноборони планують перетворити "Резерв+" на онлайн-ТЦК: що це означає

За словами Катерини Черногоренко, у ТЦК є приблизно 10 основних функцій, які поступово планують впровадити в "Резерв+".

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У Міністерстві оборони України працюють над перетворенням мобільного застосунку "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Подробиці розкрила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes.

Чиновниця зазначила, що є перелік тих послуг, які надає ТЦК, серед них приблизно 10 основних. На кожну з послуг є свій план, коли ця функція буде запущена в застосунку "Резерв+".

Серед функцій, які Міноборони вже взяли в роботу, є впровадження трьох типів відстрочок. У застосунку має з'явитися інструмент, щоб подати відповідну заявку. Наразі триває робота з інтеграції між різними реєстрами, в яких містяться дані, наприклад, про багатодітні сім'ї.

Ще одна запланована функція — це онлайн-рекрутинг, який планують реалізувати до кінця року. Далі в Міноборони планують зробити так, щоб перше взяття на облік у ТЦК та СП можна було зробити онлайн, в електронно-військово-обліковий документ додадуть фото. Чиновниця наголосила, що електронне взяття на облік є великим викликом, бо пов'язане з перевіркою документів, перевіркою даних різних реєстрів. Відповідну нормативно-правову базу вже ухвалено.

"Таким чином, абсолютна більшість сервісів, які зараз є в ТЦК, вони відкриються в "Резерв+", — заявила Катерина Черногоренко.

Інтерв'ю Катерини Черногоренко виданню Forbes

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації постановою №560, згідно з якою українці зможуть перевірити наявність повісток від ТЦК через мобільний додаток "Резерв+".

Раніше Катерина Черногоренко також заявила, що в додатку "Резерв+" може з'явитися електронне направлення на військово-лікарську комісію. Наразі для цього Міноборони консультується з МОЗ.