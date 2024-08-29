Щоб не стояти в чергах: коли до "Резерву+" додадуть електронний напрямок на ВЛК

Користувачі "Резерв+" зможуть самі згенерувати напрямок на ВЛК замість того, щоб стояти по кілька днів у черзі, кажуть у Міноборони.

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У мобільному додатку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+" з'явиться онлайн-напрямок на військово-лікарську комісію (ВЛК) вже восени 2024 року. Про це сказала заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes.

Відповідаючи на запитання, чому направлення ВЛК не можна зробити без візиту до ТЦК і чоловікам доводиться стояти в черзі кілька днів, чиновниця зазначила, що цей функціонал вже розробляється. Так, вже восени у користувачів "Резерв+" з'явиться можливість добровільно згенерувати такий напрямок.

У Міноборони наголосили, що електронний напрямок на ВЛК – це одна з ключових функцій, які планують впровадити у додаток "Резерв+". Ці функції, зокрема, покликані знизити кількість людей у чергах.

Раніше Катерина Черногоренко зазначала, що в електронному напрямку буде QR-код, за яким лікарі ВЛК ідентифікуватимуть особу. Нова функція стосуватиметься як військовозобов'язаних, так і бійців, що діють.

Інтерв'ю Катерини Чорногоренко виданню Forbes

Нагадаємо, за словами Катерини Черногоренко, всього в Міноборони планують запровадити в "Ререзв+" близько 10 основних функцій, які зараз виконує ТЦК. Серед них – відстрочка від мобілізації, онлайн-рекрутинг та автоматична постановка на військовий облік.

Також повідомлялося, що Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українці зможуть перевірити наявність повісток від ТЦК через мобільний додаток "Резерв+".