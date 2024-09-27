У "Резерв+" скоро з'явиться функція рекрутингу: в Міноборони поділилися деталями

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що сервіс дасть можливість обрати посаду, яка відповідатиме умінням та досвіду, а доступними будуть як бойові, так і небойові посади.

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З жовтня 2024 року у застосунку "Резерв+" стане доступним сервіс рекрутингу. Разом із оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час виступу на конференції IT Arena у Львові, повідомляє прессцентр Міноборони.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+", окрім базової функції оновлення даних, став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби — один із важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми покращуватимемо функціонал сервісу. Тож чекаємо відгуків користувачів про свій досвід", — зазначила Катерина Черногоренко.

Новий сервіс рекрутингу у "Резерв+" допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням. Доступними будуть як бойові, так і небойові вакансії. Застосунок міститиме детальний опис посад, включно з інформацією про бригади, їхнє командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Для користування застосунком потрібно буде заповнити анкету. На її основі система пропонуватиме найбільш відповідні варіанти.

У Міноборони запевняють, що особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Для прийняття рішення потрібно буде натиснути "плюс" для збереження пропозиції, "мінус" — для відхилення.

Нагадаємо, що у мобільному застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок від мобілізації. Також восени у програмі з'явиться онлайн-направлення на військово-лікарську комісію.