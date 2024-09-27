В Минобороны анонсировали три формы отсрочки в "Резерв+": когда они появятся

Разработчики планируют добавить в приложение "Резерв+" отсрочки для студентов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.

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В мобильном приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочек от мобилизации. Об этом сказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время пресс-конференции на IT Arena 2024, передает портал dev.ua.

Речь идет о добавлении в приложение "Резерв+" отсрочек для студентов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.

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Сообщается, что оформление отсрочек через "Резерв+" снимет необходимость лишний раз посещать Территориальные центры комплектования и писать заявление. На данный момент в Минобороны готовят соответствующую нормативную базу.

По словам Екатерины Черногоренко, владельцы реестров, из которых спрашивают данные должны быть технологически готовы к этому. К примеру, кода студенту дневной формы обучения нужно подтянуть необходимые для отсрочки данные, делается запрос в реестр, которым занимается Минобразования. Соответственно, держатель реестра должен предоставить разрешение.

Напомним, спикер Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин рассказал, можно ли подать заявление на отсрочку через адвоката.

В свою очередь в Полтавском областном ТЦК сообщили, что при оформлении отсрочки для родителей трех и более детей, обращают внимание на задолженность по алиментам.