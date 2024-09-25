Можно ли подать заявление на отсрочку через адвоката: в ТЦК дали четкий ответ

В Полтавском областном ТЦК поставили точку в вопросе оформления отсрочек через юристов. В военкомате отметили, что иметь право на отсрочку не означает официально ее получить.

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Некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации в Украине. О том, как правильно ее оформить, 25 сентября рассказал спикер Полтавского областного ТЦК майор Роман Истомин.

Отсрочка от мобилизации: процедура получения

Основания для получения отсрочки определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако только иметь право на отсрочку недостаточно, ее нужно оформлять. Порядок предоставления отсрочки определен в постановлении №560 Кабинета министров.

Для того, чтобы получить отсрочку, нужно:

написать заявление по форме, определенной в приложении 4;

предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку, или их копии (в соответствии с приложением 5);

лично подать заявление на имя председателя комиссии районного ТЦК.

Можно ли отправить за отсрочкой от мобилизации адвоката?

"Хочу обратить внимание на формулировку — лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то — не через родных, не через адвокатов, не через почту", — подчеркнул Истомин.

Он объяснил, что заявление об отсрочке не может быть устным или письменным обращением.

"К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", — отметил представитель ТЦК.

Отмечается, что военкоматы Полтавской области регулярно получают заявления на оформление отсрочек по почте, в частности электронной. Однако все эти военнообязанные получают одинаковый ответ, что обязаны по закону явиться лично. Подобные ответы получают на свои запросы и адвокаты.

Напомним, в СМИ опубликовали перечень всех категорий украинцев, которые имеют право на отсрочку от мобилизации или не могут быть мобилизованы.

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