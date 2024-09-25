Чи можна подати заяву на відстрочку через адвоката: у ТЦК дали чітку відповідь

У Полтавському обласному ТЦК поставили крапку в питанні оформлення відстрочок через юристів. У військкоматі наголосили, що мати право на відстрочку не означає офіційно її отримати.

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Деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку від мобілізації в Україні. Про те, як правильно її оформити, 25 вересня розповів речник Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін.

Відстрочка від мобілізації: процедура отримання

Підстави для отримання відстрочки визначені у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак лише мати право на відстрочку недостатньо, її потрібно оформлювати. Порядок надання відстрочки визначений у постанові №560 Кабінету міністрів.

Для того, щоб отримати відстрочку, потрібно:

написати заяву за формою, визначеною у додатку 4;

надати документи, які підтверджують право на відстрочку, або їхні копії (відповідно до додатка 5);

особисто подати заяву на ім’я голови комісії районного ТЦК.

Чи можна відправити за відстрочкою від мобілізації адвоката?

"Хочу звернути увагу на формулюванні — особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось — не через рідних, не через адвокатів, не через пошту", — наголосив Істомін.

Він пояснив, що заява про відстрочку не може бути усним або письмовим зверненням.

"До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", — зазначив речник ТЦК.

Зазначається, що військкомати Полтавської області регулярно отримують заяви на оформлення відстрочок поштою, зокрема електронною. Однак усі ці військовозобов’язані отримують однакову відповідь, що зобов’язані за законом з’явитись особисто. Такі ж відповіді отримують на свої запити й адвокати.

Нагадаємо, у ЗМІ опублікували перелік усіх категорій українців, які мають право на відстрочку від мобілізації або не можуть бути мобілізовані.

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