Українець отримав "бойову повістку" і заявив, що тепер його мають безплатно вилікувати

Чоловік набув статусу обмежено придатного через наслідки алкоголізму. Коли ж за ним приїхали військові, то втік з дому.

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Українець відмовився від мобілізації 2024, бо йому не запропонували безоплатне лікування наслідків зловживання алкоголем. Деталі відомі з вироку Сосницького районного суду Чернігівської області від 17 вересня.

Як чоловік порушив мобілізацію 2024?

На лаві підсудних опинився уродженець села Бутівка, який є військовозобов’язаним. 6 квітня 2004 року його поставили на облік, надавши військове звання солдат і військово-облікову спеціальність електрик.

16 квітня 2024 року чоловік був визнаний ВЛК обмежено придатним. Він не може служити у десантно-штурмових військах, плавзасобах, морській піхоті та спецспорудах, але є придатним до служби в частинах забезпечення, військкоматах, військових установах, організаціях та навчальних закладах.

Того ж дня українцю вручили повістку з викликом на 22 квітня. Його мали відправити на навчання, але у призначену дату призовник не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

Що каже сам ухилянт?

На суді військовозобов’язаний визнав свою вину частково. Він заявив, що медогляд насправді не проходив і "в деякі кабінети навіть не заходив". Вручивши "бойову повістку", працівники ТЦК йому пообіцяли приїхати й забрати чоловіка з дому. Однак служити він не захотів, тому втік.

Українець підтвердив, що знав про кримінальну відповідальність за неявку. Однак він переконаний, що перед мобілізацією його "мають вилікувати". Грошей чоловік на лікування не має і до лікарні не звертався.

Мобілізація 2024: додаткові деталі справи

Зі слів представника ТЦК, 22 квітня призовник повідомив, що не може приїхати через "залиту" дорогу. Військові запропонували забрати його з дому, але приїхавши за адресою, чоловіка там не застали. Його мати розповіла, що зібрала речі, але син не вдома, а слухавку він не брав. Ввечері він подзвонив, щоб сказати, що мобілізуватися відмовляється.

З документів, які виступали доказами, відомо, що чоловік був визнаний обмежено придатним до служби через стан залежність. Лікарі діагностували у нього "психічні та поведінкові розлади внаслідок зловживання алкоголю".

Що вирішив суд?

Суд визнав українця винним, призначивши йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, Фокус розібрався, з якими серцево-судинними хворобами можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

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