Порушення правил мобілізації: кого і за яких умов можуть оштрафувати заочно

Військовозобов'язаний може отримати штраф навіть без особистої присутності. Його необхідно сплатити протягом 15 днів, інакше його розмір подвоїться і виконавча служба примусово стягне кошти.

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Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають повноваження розглядати справи щодо адміністративних порушень, пов'язаних з мобілізацією, та накладати штрафи. Адвокат Тетяна Даниленко пояснила в коментарі "РБК-Україна", як це працює.

Якщо людину викликали до військкомату, але вона не з’явилася без поважних причин, і є підтвердження, що вона отримала цей виклик, на неї можуть накласти штраф без складання протоколу.

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та СП, Центрального управління або регіональних органів СБУ, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП підтвердних документів про отримання особою такого виклику", — сказала Даниленко.

Порушники можуть бути оштрафовані без особистої присутності. Штраф має бути сплачений протягом 15 днів після винесення постанови. Якщо цього не зробити, штраф подвоїться, і виконавча служба примусово стягне кошти.

Штраф можуть накласти протягом трьох місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше року з дня його вчинення.

Якщо вважаєте, що штраф видали несправедливо, його можна оскаржити в суді за місцем реєстрації або за місцем знаходження ТЦК.

Нагадаємо, раніше адвокат Катерина Аніщенко пояснила, чи може ТЦК передати повістку через родичів військовозобов'язаного.

Юристка Орися Швець розказала, чи мають право працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних на вулиці.