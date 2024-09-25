Нарушение правил мобилизации: кого и при каких условиях могут оштрафовать заочно

Военнообязанный может получить штраф даже без личного присутствия. Его необходимо оплатить в течение 15 дней, иначе его размер удвоится и исполнительная служба принудительно взыщет средства.

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Руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют полномочия рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с мобилизацией, и накладывать штрафы. Адвокат Татьяна Даниленко объяснила в комментарии "РБК-Украина", как это работает.

Если человека вызвали в военкомат, но он не явился без уважительных причин, и есть подтверждение, что он получил этот вызов, на него могут наложить штраф без составления протокола.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК и СП, Центрального управления или региональных органов СБУ, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК и СП подтверждающих документов о получении лицом такого вызова", — сказала Даниленко.

Нарушители могут быть оштрафованы без личного присутствия. Штраф должен быть оплачен в течение 15 дней после вынесения постановления. Если этого не сделать, штраф удвоится, и исполнительная служба принудительно взыщет средства.

Штраф могут наложить в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее года со дня его совершения.

Если считаете, что штраф выдали несправедливо, его можно обжаловать в суде по месту регистрации или по месту нахождения ТЦК.

Напомним, ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, может ли ТЦК передать повестку через родственников военнообязанного.

Юрист Орыся Швец рассказала, имеют ли право работники ТЦК задерживать военнообязанных на улице.