Украинец получил "боевую повестку" и заявил, что теперь его должны бесплатно вылечить

Мужчина получил статус ограниченно годного из-за последствий алкоголизма. Когда за ним приехали военные, то сбежал из дома.

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Украинец отказался от мобилизации 2024, потому что ему не предложили бесплатное лечение последствий злоупотребления алкоголем. Детали известны из приговора Сосницкого районного суда Черниговской области от 17 сентября.

Как мужчина нарушил мобилизацию 2024?

На скамье подсудимых оказался уроженец села Бутовка, который является военнообязанным. 6 апреля 2004 года его поставили на учет, предоставив воинское звание солдат и военно-учетную специальность электрик.

16 апреля 2024 года мужчина был признан ВВК ограниченно годным. Он не может служить в десантно-штурмовых войсках, плавсредствах, морской пехоте и спецсооружениях, но пригоден к службе в частях обеспечения, военкоматах, военных учреждениях, организациях и учебных заведениях.

В тот же день украинцу вручили повестку с вызовом на 22 апреля. Его должны были отправить на обучение, но в назначенную дату призывник не появился. Это квалифицировали как уклонение от мобилизации.

Что говорит сам уклонист?

На суде военнообязанный признал свою вину частично. Он заявил, что медосмотр на самом деле не проходил и "в некоторые кабинеты даже не заходил". Вручив "боевую повестку", работники ТЦК ему пообещали приехать и забрать мужчину из дома. Однако служить он не захотел, поэтому сбежал.

Украинец подтвердил, что знал об уголовной ответственности за неявку. Однако он убежден, что перед мобилизацией его "должны вылечить". Денег у мужчины на лечение нет и в больницу не обращался.

Мобилизация 2024: дополнительные детали дела

По словам представителя ТЦК, 22 апреля призывник сообщил, что не может приехать из-за "залитой" дороги. Военные предложили забрать его из дома, но приехав по адресу, мужчину там не застали. Его мать рассказала, что собрала вещи, но сын не дома, а трубку он не брал. Вечером он позвонил, чтобы сказать, что мобилизоваться отказывается.

Из документов, которые выступали доказательствами, известно, что мужчина был признан ограниченно годным к службе из-за состояния зависимости. Врачи диагностировали у него "психические и поведенческие расстройства вследствие злоупотребления алкоголя".

Что решил суд?

Суд признал украинца виновным, назначив ему три года заключения.

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