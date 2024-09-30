Відстрочка або рішення ВЛК не відображаються в "Резерв+": що кажуть у Міноборони

За словами заступника міністра оборони Катерини Черногоренко, за внесення актуальних даних військовозобов'язаних до електронного реєстру відповідають ТЦК.

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У деяких випадках дані, що зберігаються в паперовому форматі в Територіальних центрах комплектування (ТЦК), не відображаються в мобільному застосунку "Резерв+". Цю проблему прокоментувала заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко на конференції ІТ Arena 2024 у Львові, передає dev.ua.

Як зазначає чиновниця, єдиним органом, який може вносити дані до електронної облікової картки військовозобов'язаного, є ТЦК. На початку літа також було ухвалено нормативний акт, згідно з яким усе означає, що всі дані, які надходять до ТЦК, спочатку вносяться до реєстру "Оберіг", і тільки потім до паперових документів. Зі свого боку "Резерв+" — це лише фронтенд для реєстру "Оберіг".

За словами Катерини Черногоренко, якщо ТЦК не вводять дані в електронний реєстр, то Міноборони надсилає відповідний запит до командування Сухопутних військ ЗСУ. Заступник міністра підкреслила, що кожен кейс можна розбирати системно. Наприклад, усі дані щодо відстрочок, можна вивантажити одним процесом.

"Ми технічний адміністратор цього реєстру, ми намагаємося робити його сучасним. "Резерв плюс" — це повністю продукт Міністерства оборони України. Ми робимо все", — заявила Катерина Черногоренко.

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На запитання про те, як зробити так, щоб усі дані відображалися в "Резерв+", якщо ТЦК не завжди вносить їх одразу до реєстру, чиновниця відповіла, що дані можна також отримувати в інших реєстрах. Наприклад, адресу проживання можна отримати в Державній міграційній службі, а дані про шлюб — у Державному реєстрі актів цивільного стану.

"Ми повинні забирати дані автоматично через електронну взаємодію. Тут потрібно розуміти, що, коли ти робиш front-end-систему, ти стаєш заручником технічної готовності кожного реєстру, до кого ти ходиш за цими даними", — пояснила чиновниця.

Що стосується відображення результатів військово-лікарської комісії (ВЛК), за словами Черногоренко, потрібна реформа, яка б дозволила за запитом людини отримувати свої дані з електронної системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, Катерина Черногоренко також заявила, що в мобільному застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок від мобілізації: для студентів, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.

Крім того, в Міноборони анонсували сервіс рекрутингу в додатку "Резерв+". Разом з оновленням з'являться актуальні вакансії у військових частинах, що дасть змогу користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.