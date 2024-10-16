Представляются техподдержкой "Резерв+": через Telegram распространяют вредоносные программы

Учетная запись ранее отмечалась как один из контактов техподдержки "Резерв+", однако сейчас через нее фиксируется распространение вредоносных программ, сообщили в Госспецсвязи.

Related video

Через Telegram зафиксировано распространение вредоносных программ якобы от технической поддержки "Резерв+". Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

"Правительственной командой реагирования CERT-UA получена информация о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "RESERVPLUS.zip". Установлено, что архив содержит вредоносное программное обеспечение MEDUZASTEALER, которое осуществляет похищение файлов", — говорится в сообщении.

Там добавили, что указанная учетная запись создана под видом Телеграмм-бота. Он имитирует техническую поддержку приложения для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+". В Госспецсвязи добавили, что такая учетная запись в мае 2024 года действительно отмечалась как один из контактов технической поддержки "Резерв+".

Детали инцидента сейчас выясняются, уже приняты меры для минимизации угрозы.

"Ссылки на контакт в мессенджере Телеграмм, которые были опубликованы ранее, в частности на официальных страницах государственных органов, пока ведут на злонамеренную учетную запись. Поэтому просим воздержаться от взаимодействия с учетной записью Телеграмм @reserveplusbot и загрузки с него любых файлов", — добавили в ведомстве.

Напомним, 23 сентября соучредитель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет предоставлять соответствующим правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования. Такие меры должны повлиять на преступников.

Позже, 11 октября, народный депутат Ярослав Юрчишин отметил, часто Telegram используется для популяризации криминального контента. За пользование мессенджером для служебной коммуникации в государственных учреждениях будут принимать дисциплинарные взыскания.