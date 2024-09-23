Telegram будет передавать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов нарушителей, — Дуров

Основатель мессенджера отметил, что поиском на платформе злоупотребляли люди для продажи незаконных товаров.

Related video

Telegram будет предоставлять соответствующим правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования. Об этом сообщил соучредитель мессенджера Павел Дуров.

"Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть предоставлены соответствующим органам в ответ на законные запросы", — отметил он.

По мнению Павла Дурова, такие меры должны "отпугнуть преступников". Он отметил, что поиск в Telegram не предназначен для продвижения нелегальных товаров, а лишь для поиска друзей и новостей. Функцией поиска мессенджера злоупотребляли люди, которые нарушали правила для продажи незаконных товаров.

"Весь проблемный контент, который мы обнаружили в Поиске, больше не доступен. Если вам все же удалось найти что-то опасное или незаконное в Поиске Telegram, сообщите нам об этом через @SearchReport", — добавил мужчина.

Напомним, еще в мае руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей сообщил, что в государственных органах Украины продолжается дискуссия об ограничении работы мессенджера Telegram на территории страны. Впоследствии от председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева прозвучало заявление о возможности закрытия в Украине мессенджера Telegram из-за угрозы национальной безопасности и связи с Россией. А 19 сентября стало известно, что использование мессенджера Telegram ограничено в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.