"Троянский конь": почему Telegram опасен для Украины, но власти пользуются, — СтратКом

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей заявил, что Telegram возможно заблокировать, как "ВКонтакте" и "Одноклассники", но в условиях войны он может быть полезен Киеву.

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В государственных органах Украины идет дискуссия касательно ограничения работы мессенджера Telegram на территории страны, однако окончательное решение еще не принято. О том, представляет ли приложение угрозу нацбезопасности и почему украинские власти до сих пор им пользуются, рассказал руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей в интервью NV.

Отвечая на вопрос о том, почему украинские госорганы используют Telegram, Игорь Соловей отметил, что наличие в мессенджере каналов украинских ведомств обусловлено тем, что в начале полномасштабной войны нужно было доносить до большого количества граждан достоверную информацию. Кроме того, россияне на оккупированных территориях уничтожают украинские медиа, но Telegram там остается, поэтому Киев использует эту платформу для связи с гражданами в оккупации.

При этом Игорь Соловей считает, что с точки зрения кибербезопасности Telegram является "абсолютным злом". По его словам, киберспециалисты выделяют несколько моментов, свидетельствующих о ненадежности мессенджера: российское происхождение платформы, непрозрачная система финансирования, а также хранения данных на серверах, обслуживаемых российскими компаниями. Взирая на это, эксперты по кибербезопасности советуют не использовать приложение для пересылки личных данных и для работы.

"Telegram – это троянский конь, который может принести проблемы в любой момент.", — сказал Игорь Соловей.

Что касается использования Telegram в качестве источника информации, глава СтатКома указал на сложности, связанные с анонимными каналами и чат-ботами, отметив, что анонимность "порождает чувство вседозволенности и безнаказанности". В то же время власти Украины также используют платформу для информирования граждан, однако 29 апреля платформа без предупреждения отключила официальные украинские чат-боты. По словам Игоря Соловья, это вызывает много вопросов.

"Я вот не уверен, что блокировка чат-ботов не была скоординирована с российским военным руководством. По крайней мере таких доказательств Telegram не предоставил, поэтому может быть все", — заявил он.

Что касается блокировки мессенджера в Украине, Игорь Соловей отметил, что украинские государственные организации, отвечающие за информационную безопасность, пока решили пойти по пути налаживания коммуникации с администрацией Telegram. При этом опыт блокирования российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассников" демонстрирует, что это возможно. Сам чиновник подчеркнул, что выступает за блокирование данного мессенджера, хотя бы на время войны.

"Даже из медиа видно, что в государственных органах идет дискуссия какой вариант радикальный или мягкий выбрать. А пока окончательного решения нет, администрация Telegram своими действиями делает все для того, чтобы склонить нас к более радикальному сценарию", — утверждает чиновник.

Напомним, 28 апреля Telegram заблокировал украинские чат-боты, через которые получали данные ГУР, СБУ и Минцифры, однако позже снял ограничения. Неназванный представитель платформы в комментарии СМИ признал, что чат-боты украинских спецслужб были "временно отключены". Он объяснил это "ошибкой" и заверил, что работа ботов восстановлена.

Создатель Telegram Павел Дуров в интервью, опубликованном 17 апреля, категорически отверг слухи о подконтрольности приложения российским властям. По его мнению, такие заявления распространяют его конкуренты, которым не нравится аудитория мессенджера, составляющая 900 миллионов человек.