"Троянський кінь": чому Telegram небезпечний для України, але влада користується, — СтратКом

Керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей заявив, що Telegram можливо заблокувати, як "ВКонтакте" і "Одноклассники", але в умовах війни він може бути корисним Києву.

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У державних органах України триває дискусія щодо обмеження роботи месенджера Telegram на території країни, однак остаточного рішення ще не ухвалено. Про те, чи становить додаток загрозу нацбезпеці та чому українська влада досі ним користується, розповів керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей в інтерв'ю NV.

Відповідаючи на запитання про те, чому українські держоргани використовують Telegram, Ігор Соловей зазначив, що наявність у месенджері каналів українських відомств зумовлена тим, що на початку повномасштабної війни потрібно було доносити до великої кількості громадян достовірну інформацію. Крім того, росіяни на окупованих територіях знищують українські медіа, але Telegram там залишається, тому Київ використовує цю платформу для зв'язку з громадянами в окупації.

При цьому Ігор Соловей вважає, що з погляду кібербезпеки Telegram є "абсолютним злом". За його словами, кіберфахівці виокремлюють кілька моментів, що свідчать про ненадійність месенджера: російське походження платформи, непрозора система фінансування, а також зберігання даних на серверах, які обслуговуються російськими компаніями. З огляду на це, експерти з кібербезпеки радять не використовувати додаток для пересилання особистих даних і для роботи.

"Telegram — це троянський кінь, який може принести проблеми в будь-який момент", — сказав Ігор Соловей.

Що стосується використання Telegram як джерела інформації, голова Страткому вказав на складнощі, пов'язані з анонімними каналами і чат-ботами, зазначивши, що анонімність "породжує почуття вседозволеності і безкарності". Водночас влада України також використовує платформу для інформування громадян, однак 29 квітня платформа без попередження відключила офіційні українські чат-боти. За словами Ігоря Солов'я, це викликає багато запитань.

"Я от не впевнений, що блокування чат-ботів не було скоординоване з російським військовим керівництвом. Принаймні таких доказів Telegram не надав, тому може бути все", — заявив він.

Що стосується блокування месенджера в Україні, Ігор Соловей зазначив, що українські державні організації, які відповідають за інформаційну безпеку, поки що вирішили піти шляхом налагодження комунікації з адміністрацією Telegram. При цьому досвід блокування російських соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассников" демонструє, що це можливо. Сам чиновник підкреслив, що виступає за блокування цього месенджера, хоча б на час війни.

"Навіть із медіа видно, що в державних органах триває дискусія, який варіант радикальний чи м'який обрати. А поки остаточного рішення немає, адміністрація Telegram своїми діями робить усе для того, щоб схилити нас до більш радикального сценарію", — стверджує чиновник.

Нагадаємо, 28 квітня Telegram заблокував українські чат-боти, через які отримували дані ГУР, СБУ та Мінцифри, проте пізніше зняв обмеження. Неназваний представник платформи в коментарі ЗМІ визнав, що чат-боти українських спецслужб були "тимчасово відключені". Він пояснив це "помилкою" і запевнив, що роботу ботів відновлено.

Творець Telegram Павло Дуров в інтерв'ю, опублікованому 17 квітня, категорично відкинув чутки про підконтрольність додатка російській владі. На його думку, такі заяви поширюють його конкуренти, яким не подобається аудиторія месенджера, що становить 900 мільйонів осіб.