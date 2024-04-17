Дуров запевняє, що месенджер Telegram не підконтрольний російським спецслужбам (відео)

Підприємець вважає, що чутки про вплив влади РФ на його платформу поширюють конкуренти, яким не подобається аудиторія додатка, що становить понад 900 мільйонів осіб.

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В одному з небагатьох інтерв'ю за останні 7 років Павло Дуров, засновник популярних соцмереж Telegram і "ВКонтакте", розповів про складнощі своїх стосунків зі спецслужбами і в Росії, і в США, про ставлення до дій Ілона Маска і багато іншого. Ексклюзивне інтерв'ю він дав американському журналісту, колишньому ведучому телеканала Fox News Такеру Карлсону, який розмістив його у відеоформаті на своєму YouTube-каналі 17 квітня.

Історія Telegram

Дуров розповів про те, звідки виникла сама ідея такого месенджера. Він насамперед озвучив місію цього додатка — дозволити людям висловлювати свободу слова. Саме тому Дуров привітав купівлю Twitter Ілоном Маском як прихильником свободи слова, що намагається впроваджувати, на його думку, інновації, зокрема, і в цю сферу.

За словами Дурова, коли він зіткнувся з питаннями безпеки під час використання комунікаційних каналів і засобів зв'язку, він вирішив разом із братом розробити свій стандарт шифрування, який поклав в основу Telegram.

Перший конфлікт зі спецслужбами, як розповів власник Telegram, у нього виник у Росії, коли уряд, зокрема ФСБ, звернувся до нього з проханням надати особисті дані організаторів українського Майдану 2013 року. Після того, як він відмовився, йому запропонували зробити вибір — співпрацювати зі спецслужбами або залишити країну, попередньо продавши свою частку в соцмережі "ВК".

Як стверджує Дуров, він обрав другий варіант і поїхав до США, де також не зміг спокійно вести свій бізнес через пильну увагу агентів ФБР, які намагалися завербувати ключових співробітників його команди. Наприклад, під час останнього візиту американські спецслужби спробували через одного з інженерів команди Дурова впровадити в додаток так звані бекдори — програми для прихованого віддаленого доступу.

За словами програміста, не спрацювався він і з бюрократичними системами в Німеччині, Великій Британії та Сінгапурі, тому вибрав Дубай в ОАЕ, де йому подобаються простота ведення бізнесу, низькі податки і розвинута інфраструктура.

"Я намагаюся не відвідувати країни, які є "великими геополітичними гравцями" (США, РФ і Китай). Влада цих країн виявляє підвищену увагу до месенджера", — стверджує Дуров і наголошує, що всі заяви про його зв'язок із ФСБ або ФБР є дискредитацією.

І категорично відкидає чутки про підконтрольність Telegram російській владі, які, на його думку, поширюють його конкуренти, яким не подобається аудиторія месенджера, що становить 900 мільйонів осіб. При цьому, як запевняє Дуров, він не витратив на маркетинг "жодного долара", а головні проблеми своєї соцмережі вбачає в цензурі від платформ Apple і Google. Він загалом вважає, що всі його гаджети, насправді, скомпрометовані саме з погляду безпеки і можуть бути зламані.

Про свої плани та капітали

В інтерв'ю Такеру Дуров заявив, що ніколи не мріяв про багатство, розкішне життя, елітну нерухомість, яхти тощо. І розповів, що досі не знає, що робити з тими сотнями мільйонів доларів, які вже 10 років просто лежать на його рахунках.

Об'єднані Арабські Емірати, де він мешкає вже сім років, на думку Дурова, є досить політично нейтральною державою, де він абсолютно не відчуває жодного тиску влади, а має змогу наймати людей з усього світу і вести свій бізнес відкрито і прозоро.

"Платформа хоче залишатися політично нейтральною. Необхідність займати якусь сторону — це велика проблема сучасності", — стверджує Дуров.

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"Непотрібні" мільйони доларів і конфлікт із владою РФ: найцікавіше з інтерв'ю Павла Дурова

Водночас Фокус писав, що, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремлю, схоже, вдалося чинити тиск на засновника Telegram Павла Дурова для подальшої цензури контенту після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" 22 березня.

Крім того, голова комітету Держдуми РФ з питань молодіжної політики Артем Мєтєлєв 28 березня заявив, що Telegram співпрацює з російськими правоохоронними органами.