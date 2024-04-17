"Непотрібні" мільйони доларів і конфлікт із владою РФ: найцікавіше з інтерв'ю Павла Дурова

Засновник "ВКонтакте" й Telegram дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Журналіст-консерватор раніше брав резонансне інтерв'ю в Путіна.

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Засновник Telegram Павло Дуров дав інтерв'ю американському журналісту й колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, який у лютому поговорив із Володимиром Путіним. Це перше телеінтерв'ю Дурова з 2016 року, заявив Карлсон у своєму Telegram-каналі, який нещодавно завів. Сам Дуров повідомив, що в лютому дав тригодинне інтерв'ю "журналісту ліберальних поглядів" і того ж дня "поспілкувався з Такером Карлсоном, який відомий своїми консервативними поглядами".

"Так я можу бути об'єктивним до всіх аудиторій і розповісти історію Telegram кожному", — написав Дуров. Інтерв'ю з Дуровим на початку березня також публікувала газета Financial Times (FT). Але у відеоформаті Дуров спілкується вкрай рідко.

Із Карлсоном він розмовляв про своє дитинство, конфлікт із російською владою, згадав про свого брата-математичного генія, навчання в Італії та свої дітища: "ВКонтакте" й Telegram. Розповів і про сотні мільйонів доларів, які просто "лежать на рахунках". Фокус вибрав найцікавіше про 39-річного мільйонера Павла Дурова, який покинув РФ і тепер живе в Дубаї. Чому він вибрав ОАЕ, Дуров також розповів. До слова, інтерв'ю він давав англійською мовою.

Своєму останньому дітищу, Telegram, він приділив найбільше уваги, зробивши наголос на нейтральності платформи. "Ми не вболіваємо за опозицію або за керівну партію. Справа не в тому, що нам усе одно. Важливо мати цю платформу, яка нейтральна до всіх голосів", — зазначив Дуров, який вважає, що "конкуренція ідей" може привести до кращого світу для всіх.

Про дитинство в Італії та про брата-генія

Павло Дуров народився 1984 року в Радянському Союзі. Коли йому було чотири роки, сім'я переїхала до Італії. Там Павло зміг порівняти недосконалу радянську систему та капіталістичну систему, систему вільного ринку та вже тоді зрозумів, що капіталізм і ринкова економіка йому більше підходять. За його словами, він пішов до італійської школи і став "частиною Європи".

Брата Павла в 10 років показували по італійському телебаченню як математичного вундеркінда, який міг вирішувати кубічні рівняння в реальному часі. Вони з братом не знали італійської, тож їхні вчителі говорили, що вони не досягнуть успіху.

Інтерв'ю Дурова Такеру Карлсону

Коли Радянський Союз розпався, сім'я Дурова вирішила повернутися в Росію з єдиної причини: батькові запропонували очолити одну з кафедр у СпбДУ (Валерій Дуров у 1992—2013 роках завідував кафедрою класичної філології філологічного факультету СпбДУ. — Ред.). Батько Павла займався давньоримською літературою.

Павло Дуров у дитинстві

У спеціалізованій школі Дуров і його брат вивчали шість іноземних мов. Сам Павло став найкращим учнем школи, а його брат ставав чемпіоном світу з Італії. Тоді ж вони захопилися програмуванням, оскільки привезли сучасний комп'ютер IBM, яким у ті роки "володіли одиниці".

Про "ВКонтакте"

Саму назву ВК Дуров в інтерв'ю не згадує. Але жартує, що його називали "російським Facebook", що йому не до душі, тому що "багато речей там було зроблено раніше, ніж у Facebook.

"Назва компанії була ВК, я заснував її, коли мені був 21 рік і я тільки закінчив університет. І в підсумку вона стала найбільшою соціальною мережею, найпопулярнішою соціальною мережею в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані та низці інших пострадянських країн", — розповів Дуров.

Довгий час Дуров був єдиним співробітником своєї компанії: сам писав код, розробляв дизайн і керував серверами. Навіть на запити в службу підтримки відповідав сам.

"Я майже не спав. Але це був веселий час", — пожартував мільйонер.

Про конфлікт із російською владою та Україну

Коли його компанія зросла до 100 мільйонів активних користувачів, у Дурова почалися проблеми з владою РФ. За його словами, це був 2011-2012 рр.

"Я був великим прихильником вільного ринку, свобод, свободи слова, свободи зібрань", — за словами Дурова, російська опозиція почала використовувати ВК для організації великих протестів у РФ.

"Уряд попросив закрити ці спільноти ВК, і я відмовився", — Дуров каже, що тоді він не ставав на чийсь бік, а просто хотів захистити свободу слова та свободу зібрань. Влада залишилася "не дуже задоволеною", і 2013 року ситуація повторилася вже в Україні, де також почалися протести, і користувачі ВК використовували платформу, щоб організовуватися.

"Ми отримали вимогу від влади РФ, щоб ми надали їм особисті дані про організаторів протестів. Відповідь була така: "Зачекайте, це інша країна. Ми не зрадимо наших українських користувачів тільки тому, що ви попросили нас про це", — зазначив Дуров.

Саме після цього йому довелося зробити вибір між двома "неоптимальними варіантами": виконувати те, що йому говорили робити лідери РФ, або ж продати свою частку в компанії, піти з посади генерального директора та виїхати з країни.

Про Telegram

Відповідаючи на запитання Карлсона про те, що Telegram є "частиною російського уряду", Дуров сказав, що так говорять ті, хто просто не знає, як з'явився Telegram. А ще ці чутки — спроба дискредитувати Telegram із боку конкурентів.

"Два з половиною мільйони користувачів реєструються щодня, і ми надаємо свого роду загрозу. Тож я не здивований", — за словами Дурова, конкуренти витрачають на маркетинг мільйони доларів, а Дуров витрачає на маркетинг нуль доларів і ніколи не просуває Telegram будь-яким способом.

"Усе наше зростання органічне. Telegram виріс до 900 мільйонів активних користувачів сам по собі, без реклами та просування", — зазначив Дуров.

Сама ідея Telegram виникла в Дурова, ще коли він жив у РФ. До нього приходили озброєні поліцейські та намагалися вибити двері, коли він відмовився закрити спільноти у ВК.

Тоді разом із братом вони й створили формат шифрування, який використовується зараз.

"Мій брат геній, він знається на криптографії", — саме він опікувався технічним боком питання, за словами Дурова, сам же він відповідав за дизайн.

Про свободу

За словами Дурова, продаж ВК був болючим, але він обрав свободу.

"Я ніколи не думав про те, щоб розбагатіти. Для мене все зводилося до того, щоб стати вільним. І моя місія полягала в тому, щоб інші люди також стали вільними в певному сенсі", — зазначив він.

Про еміграцію та США

Після РФ Дуров вирушив до Берліна, потім до Лондона, Сінгапуру, Сан-Франциско. У жодному з цих місць він не залишився, бо було надто важко подолати "бюрократичні перепони", коли він намагався заснувати компанію та найняти програмістів із усього світу.

Павло Дуров в Італії

Він міг би залишитися в Сан-Франциско, що в США, але йому завадили дві події.

На Павла Дурова напали на вулиці після того, як він відвідав засновника Twitter Джека Дорсі. Він повертався в готель близько 20:00, коли троє здоровенних молодиків спробували вирвати в нього телефон, якраз коли він писав твіт про те, що зустрівся з Дорсі.

Дуров із ним побився, відбив свій телефон і втік. За його словами, це була перша країна, де на нього напали.

Друга річ, яка змусила Дурова засумніватися, що треба залишатися в США, — підвищена увага з боку ФБР. А ще урядове агентство з кібербезпеки спробувало потайки переманити в Дурова висококласного інженера, якого той привіз із собою в США. Агентство переконувало інженера інтегрувати в Telegram якийсь код, який став би лазівкою для злому месенджера. Інженер про все розповів Дурову.

Павло розповів, що куди б він не поїхав, його скрізь зустрічали з розпитуваннями двоє агентів ФБР, а одного разу вони навіть заявилися о дев'ятій ранку в будинок, який він орендував, просто під час сніданку. За його словами, вони хотіли дізнатися більше про його платформу та про нього самого. А він хотів зосередитися на своїй роботі, а не на стосунках із урядом.

Про Дубай

В ОАЕ він переїхав сім років тому, і його все влаштувало. Тут легко вести бізнес, можна наймати будь-яких співробітників, і йому подобається інфраструктура.

"Це нейтральна країна, яка хоче дружити з усіма. Вона не пов'язана геополітично з будь-ким", — пояснив Дуров.

Павло Дуров у Дубаї Фото: instagram.com/durov

І за весь час уряд ОАЕ жодного разу не попросив Дурова ні про "лазівки", ні про блокування кого-небудь, ні про персональні дані користувачів.

Про тиск

Після подій 6 січня 2021 року один із конгресменів США від демократичної партії (як вважає Дуров. — Ред.) звернувся до керівництва Telegram із вимогою передати йому всю інформацію, що стосується "повстання" (натовп прихильників кандидата в президенти Дональда Трампа, незадоволений результатами виборів, захопив будівлю Капітолію. — Ред.), і дані протестувальників. Конгресмен наголосив, що якщо інформація не буде передана, це буде "порушенням Конституції США".

Дуров показав лист конгресмена своїм юристам, і ті порадили це послання проігнорувати. Через два тижні надійшов аналогічний лист, але вже від конгресменів-республіканців. Вони, навпаки, вимагали не передавати попереднім прохачам жодної інформації про тих, хто протестував, тому що така передача стане порушенням Конституції США. Дуров вирішив, що це кумедно: виходить, як би він не вчинив, він би порушив Конституцію США. Тож це послання він теж проігнорував.

Але за його словами, тиск на Telegram чинять не тільки уряди, а й компанії Apple і Google. Ці платформи цензурують усе, що ви читаєте або дивитеся у своєму смартфоні, та погрожують видалити Telegram зі своїх магазинів додатків у разі непокори.

За словами Дурова, це не дрібниця. Apple і Google змушують будь-який застосунок підкорятися їхнім правилам і видаляти контент, який вони вважають таким, що суперечить їхнім цінностям. Правила досить загальні: заборона на насильство, дискримінацію або жорстоке поводження з дітьми, але в Дурова викликає питання застосування цих правил. За його словами, він не завжди погоджується з тлумаченням цих правил, і тоді його компанія намагається домовитися. Іноді це вдається зробити, а іноді — ні.

Про сотні мільйонів на рахунках і роботу над Telegram

Telegram на 100% належить одноосібно Павлу Дурову. Жодних акціонерів чи інвесторів — усе, щоб зберегти незалежність.

Питання грошей для Дурова не стояло, бо вже 10 років тому в нього було "кілька сотень мільйонів доларів на банківських рахунках або в біткоїнах".

І він нічого не робить із цими грошима. Дуров заявив, що в нього немає нерухомості, землі, літаків або яхт.

Павло Дуров Фото: ТАСС

"Для мене пріоритет номер один — це свобода. Щойно ти почнеш купувати речі, це прив'яже тебе до певного фізичного місця розташування. Мені подобається бути зосередженим на тому, що ми робимо з Telegram", — Дуров пожартував, що для нього пріоритет — це спілкування мільярда людей, а не колір сидінь у будинку, який доведеться вибирати, якщо він його купить.

Такер Карлсон був шокований тим, що в Дурова мільйони доларів лежать без діла

Проте Дуров зізнався, що три роки тому Telegram випустив облігації, тому що в нього зросли борги, і потрібні були зовнішні вливання. А перед цим був криптовалютний проєкт, який теж допоміг залучити деякі кошти (вочевидь, мається на увазі Toncoin на базі блокчейна TON. — Ред.). Але частку власності в компанії або право голосу Дуров нікому не передавав.

Дуров залишається єдиним продакт-менеджером Telegram і особисто працює над кожною новою функцією з кожним розробником і дизайнером. У його компанії навіть немає відділу кадрів.

Щоб відібрати найкращих фахівців, Дуров щомісяця чи два проводить на окремій платформі конкурси для розробників. Ті, хто пройде багаторівневий відбір, можливо, приєднаються до команди, у якій не більш ніж 30 інженерів.

Дуров обговорював свою манеру ведення бізнесу з іншими, наприклад, із Джеком Дорсі. Дуров розповів йому, що для роботи його компанії достатньо 20 осіб. На що той відповів: "Я згоден. Але якщо ми зараз почнемо звільняти людей, це викличе паніку на Волл-стріт, там вирішать, що з компанією щось не гаразд. А нам би цього не хотілося".

Про безпеку та куди Дуров не їздить

Щоб зберегти свободу й незалежність Telegram, Павло Дуров і його співробітники обережні, недоступні та "не їздять у дивні місця". Він має на увазі великі "геополітичні" держави, а це Росія, Китай і США. У США він усе-таки іноді подорожує, але це кожного разу привертає занадто багато уваги.

Із Агентством національної безпеки США, на яке Дурову поскаржився Карлсон за "вичитку" своїх текстів, Павло не взаємодіє. Він хіба що в газетах може прочитати що-небудь на кшталт того, що на його телефон нібито встановили шпигунську програму Pegasus.

Павло Дуров

Дуров за замовчуванням вважає, що всі пристрої, якими він користується, зламані. Після того, із чим він зіткнувся в США, Павло Дуров не довіряє платформам, розробленим у цій країні, з точки зору безпеки.

Про Ілона Маска та Цукерберга

Павло Дуров зустрічався з Марком Цукербергом близько 10 років тому.

"Я все ще керував ВК та сказав їм, Марку та його колегам, про нашу платформу й застосунок. Це була цікава зустріч. У підсумку вони спробували скопіювати не те, що ми зробили, а те, що, про що я їм розповів. Це було кумедно", — сказав він у свіжому інтерв'ю Такеру Карлсону.

"Я пам'ятаю, як він запитав мене, чи плануємо ми що-небудь почати робити в глобальному масштабі, на глобальному рівні, наприклад, піти на міжнародну експансію. Я сказав "ні" та запитав, чи збирається він спробувати вийти на мій внутрішній [російський] ринок, де я працював, і він сказав "ні". І в підсумку ми обоє зробили саме це приблизно за два або три тижні", — пожартував Дуров.

Те, що робить Ілон Маск із Twitter, який він перейменував на Х, Дурову подобається. Особливо йому до душі інновації, які, можливо, і не спрацюють, то сам факт їх використання його тішить.

Нагадаємо, раніше Такер Карлсон брав інтерв'ю в Путіна. Але в підсумку воно провалилося і в самій РФ. У Кремлі стверджували, що двогодинне інтерв'ю з цікавістю дивилися не тільки в Росії, а й у всьому світі, проте в реальності воно посіло лише 19-те місце в загальноросійському рейтингу найпопулярніших телепрограм за тиждень із 4 по 11 лютого.

Карлсон хотів узяти інтерв'ю і в колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона, але той йому відмовив. Такер заявив, що Борис хотів за бесіду мільйон доларів.