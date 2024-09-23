Telegram передаватиме правоохоронцям IP-адреси та номери телефонів порушників, — Дуров

Засновник месенджера зазначив, що пошуком на платформі зловживали люди для продажу незаконних товарів.

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Telegram буде надавати відповідним правоохоронним органам IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила користування. Про це повідомив співзасновник месенджера Павло Дуров.

"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути надані відповідним органам у відповідь на законні запити", — зазначив він.

На думку Павла Дурова, такі заходи мають "знеохотити злочинців". Він зазначив, що пошук в Telegram не призначений для просування нелегальних товарів, а лише для пошуку друзів і новин. Функцією пошуку месенджера зловживали люди, які порушували правила для продажу незаконних товарів.

"Увесь проблемний вміст, який ми виявили в Пошуку, більше не доступний. Якщо вам усе ж вдалося знайти щось небезпечне чи незаконне в Пошуку Telegram, повідомте нам про це через @SearchReport", — додав чоловік.

Нагадаємо, ще в травні керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей повідомив, що в державних органах України триває дискусія щодо обмеження роботи месенджера Telegram на території країни. Згодом від голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва пролунала заява щодо можливості закриття в Україні месенджера Telegram через загрози національній безпеці та зв'язок із Росією. А 19 вересня стало відомо, що використання месенджера Telegram обмежено в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.