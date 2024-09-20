В РНБО заборонили використання Telegram в Україні: хто потрапив у список

Державним службовцям, військовим та операторам критичної інфраструктури заборонили користуватися месенджером. Виняток становитимуть лише особи, для яких використання Telegram є частиною службових обов'язків.

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Національний координаційний центр кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України прийняв рішення обмежити використання месенджера Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Про це інформують в РНБО.

Зазначається, що дане рішення було прийнято 19 вересня під час засідання органу координації та контролю у сфері кібербезпеки.

Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни Росії проти України.

Як наголосив секретар Ради нацбезпеки Олександр Литвиненко, для посилення національної безпеки та ефективної протидії загрозам у кіберпросторі важливо об'єднати зусилля усіх відповідальних органів.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних. Він зазначив, що питання Telegram – це питання не свободи слова, а національної безпеки.

Представники Служби безпеки та Генштабу ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Нагадаємо, на початку серпня голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що через загрози національній безпеці та зв'язок із Росією Україна має розглянути можливість закриття месенджера Telegram. Пізніше він додав, що Павло Дуров і його незрозумілі зв'язки з Кремлем не є основною причиною, чому необхідно заборонити месенджер в Україні.

На початку травня керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей розповів, що в державних органах України триває дискусія щодо обмеження роботи месенджера Telegram на території країни, однак остаточного рішення ще не ухвалено.