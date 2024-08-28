"Проти такої свободи": у Раді закликали негайно заблокувати Telegram

За словами народного депутата від "Слуги народу", Павло Дуров і його незрозумілі зв'язки з Кремлем не є основною причиною, чому необхідно заборонити месенджер в Україні. Насамперед ідеться про уникнення "саморуйнування" і "хаосу".

Related video

Останні кілька років в Україні активно обговорюється питання безпеки Telegram, творцем якого є нещодавно затриманий мільярдер Павло Дуров. Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики і народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв закликав негайно заблокувати месенджер на території України, про що написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Його трохи "дістала" дискусія стосовно Telegram в Україні, адже захист цього месенджера йому схожий на "захист права налити калюжу в ліфті" або "захист права накласти купу під дверима сусіда".

"Якщо це — свобода вираження, то я — ворог такої свободи. 3) Захисту права написати на стіні під'їзду, що дівчина, яка комусь не дала — повія. Якщо це — свобода слова, то я — ворог такої свободи. 4) Захисту права торгувати наркотою у вашому будинку. 5) Захисту права влаштувати у вашому будинку будинок розпусти з неповнолітніми", — написав Микита Потураєв.

В інших пунктах своїх аргументів на користь захисту месенджера народний депутат написав, що він проти свободи обміну інформацією, яка використовується в Telegram, адже там можна "поливати брудом усіх", а також руйнувати довіру та репутацію будь-яких державних і місцевих органів влади чи громадських організацій. У результаті, як написав Микита Потураєв далі, анонімні публікації не мають нічого спільного зі свободою слова, а є лише наклепом і доносом.

"Тому, взагалі-то, питання не в Дурові з його незрозумілою кількістю громадянств, незрозумілими зв'язками з Кремлем і Луб'янкою, і незрозумілим фінансуванням. Питання в тому, чи зможуть цивілізовані демократичні країни уникнути саморуйнування через неможливість розрізнити справжню свободу свідомого демосу від шабашу керованого ззовні охлосу. Ах, так! "Тележечка" ж дуже зручна! А ще дуже зручно не мити руки після туалету, і перед їжею. Зазвичай закінчується якоюсь неприємною епідемією", — продовжив народний депутат.

Нардеп назвав аргументи на користь блокування Telegram в Україні Фото: Скриншот

Нагадаємо, ще 5 серпня Микита Потураєв висловлювався проти Telegram. На думку нардепа від "Слуги народу", в Україні потрібно розробити законопроєкт, який вимагатиме від соцмереж і платформ встановлення діалогу з українською державою. Якщо ж розробники відмовлятимуться, то держава блокуватиме їх.