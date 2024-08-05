"Telegram треба закривати": в "Слузі народу" закликали розібратися з російським застосунком

На думку нардепа Микити Потураєва, в Україні потрібно розробити законопроєкт, який вимагатиме від соцмереж і платформ встановлення діалогу з українською державою. Якщо ж розробники відмовлятимуться, то держава блокуватиме їх.

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Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що Україна має розглянути можливість закриття месенджера Telegram через загрози національній безпеці та зв'язок із Росією. Про це народний депутат від "Слуги народу" сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, Україна не має ресурсів і можливостей для регулювання роботи Telegram, як і інших соціальних мереж. Через відсутність можливості контролю, єдиним виходом може стати закриття месенджера на території країни, як це раніше було зроблено з соцмережами "Вконтакте" та "Одноклассники".

"Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози — не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", — заявив нардеп.

Потураєв наголосив, що керівництво Telegram не вступає в діалог з українською владою, що робить месенджер ще більш небезпечним. Проте Україна має відповідні технічні можливості для припинення роботи застосунку.

Використання цієї платформи органами влади також викликає занепокоєння та може дорого всім коштувати, вважає посадовець. Все тому, що 80% населення користується немодерованою соціальною мережею, яка може бути під впливом російських спецслужб.

На думку нардепа, необхідно розробити законопроєкт, який вимагатиме від соціальних мереж і платформ встановлення діалогу з українською державою. У разі відмови держава повинна мати право закрити такі платформи.

Зауважимо, що дискусії про обмеження роботи Telegram в Україні тривають вже давно. Сам месенджер був заснований у 2013 році російським підприємцем Павлом Дуровим, який також створив соціальну мережу "Вконтакте".

Раніше команда CERT-UA попередила громадян України про кіберзлочинців, які використовують нову схему, щоб отримати доступ до акаунтів у месенджерах.

На початку травня керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей розповів, що в державних органах України триває дискусія щодо обмеження роботи месенджера Telegram на території країни, однак остаточного рішення ще не ухвалено.