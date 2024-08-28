Спецслужби Франції та ОАЕ зламали телефон засновника Telegram Дурова ще у 2017 році, — WSJ

Павло Дуров обідав із президентом Франції у 2018 році. Його телефон був зламаний роком раніше французькими та еміратськими спецслужбами.

Related video

За шість років до того, як Павла Дурова заарештували у французькому аеропорту Ле-Бурже, засновник месенджера Telegram перебував у Парижі в зовсім іншій ситуації: обідав із президентом Еммануелем Макроном. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела.

Ця операція під кодовою назвою "Пурпурова музика" відбулася на тлі "крайньої стурбованості" французької влади тим, що терористичне угруповання "Ісламська держава" використовувало Telegram для вербування і планування терактів.

Джерела видання стверджують, що компанія Дурова протягом тривалого часу ігнорувала пов'язані з цим повістки та судові постанови, які приходили на її електронну адресу. Документи від силовиків збиралися на окремій адресі електронної пошти компанії, і її майже не перевіряли.

Газета WSJ також зазначила, що 2018 року президент Франції Емманюель Макрон під час обіду зустрічався з Дуровим і пропонував йому перенести штаб-квартиру Telegram у Париж, однак бізнесмен відмовився. За інформацією видання, тоді ж французький лідер обговорював із Дуровим надання йому громадянства країни. Французький паспорт він отримав пізніше, у серпні 2021 року.

Нагадаємо, прокуратура Парижа офіційно висунула Дурову обвинувачення за 12 статтями.

26 серпня затримання Дурова прокоментував президент Франції Емманюель Макрон. За його словами, Париж вкрай цінує свободу слова, інновації та сферу підприємництва, однак це має відбуватися в межах закону.