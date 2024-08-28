Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон основателя Telegram Дурова еще в 2017 году, — WSJ

Павел Дуров обедал с президентом Франции в 2018 году. Его телефон был взломан годом ранее французскими и эмиратскими спецслужбами.

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За шесть лет до того, как Павел Дуров был арестован во французском аэропорту Ле-Бурже, основатель мессенджера Telegram находился в Париже в совершенно иной ситуации: обедал с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Данная операция под кодовым названием "Пурпурная музыка" прошла на фоне "крайней обеспокоенности" французских властей тем, что террористическая группировка "Исламское государство" использовала Telegram для вербовки и планирования терактов.

Источники издания утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала связанные с этим повестки и судебные постановления, которые приходили на ее электронный адрес. Документы от силовиков собирались на отдельном адресе электронной почты компании, и его почти не проверяли.

Газета WSJ также отметила, что в 2018 году президент Франции Эмманюэль Макрон во время обеда встречался с Дуровым и предлагал ему перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, однако бизнесмен отказался. По информации издания, тогда же французский лидер обсуждал с Дуровым предоставление ему гражданства страны. Французский паспорт он получил позже, в августе 2021 года.

Напомним, прокуратура Парижа официально выдвинула Дурову обвинения по 12 статьям.

26 августа задержание Дурова прокомментировал президент Франции Эмманюель Макрон. По его словам, Париж крайне ценит свободу слова, инновации и сферу предпринимательства, однако это должно происходить в рамках закона.