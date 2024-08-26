"Не политическое решение": Макрон впервые отреагировал на арест Дурова во Франции

По словам французского президента, Париж крайне ценит свободу слова, инновации и сферу предпринимательства, однако это должно происходить в рамках закона.

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Спустя несколько дней после задержания создателя Telegram Павла Дурова на инцидент отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Свою реакцию он оставил на странице в социальной сети Х.

По его словам, он столкнулся с неправдивой информации про Францию после того, как громко был арестован бизнесмен российского происхождения Павел Дуров. Париж, продолжает глава государства, глубоко привержен свободе слова, инновациям и духу предпринимательства. Эти нормы якобы будут действовать всегда.

"В правовом государстве свободы поддерживаются в рамках закона, как в социальных сетях, так и в реальной жизни, чтобы защитить граждан и уважать их основные права. Обеспечение соблюдения закона возложено на судебные органы, обладающие полной независимостью", — написал Эмманюэль Макрон.

Отдельно президент Франции добавил, что арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках судебного расследования, которое продолжается. Эмманюэль Макрон призвал не искать никаких подводных камней в этом.

"Это ни в коем случае не политическое решение. Судьи должны вынести решение по этому вопросу", — подытожил французский глава государства.

Напомним, Павла Дурова арестовали вечером 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Он знал, что объявлен в розыск и избегал посещения Франции. Причины его приезда во Францию точно неизвестны.

26 августа сообщалось, что миллиардеру продлили срок ареста после задержания во Франции, писали в AFP. Первое заседание по делу Павла Дурова должно пройти в понедельник.

Чиновникам Кремля при этом приказали удалить служебные переписки в Telegram. По данным источников журналистов, новая рекомендация касается как сотрудников силовых ведомств, так и представителей Минобороны, администрации президента и правительства. При этом ряд чиновников еще не слышали о нововведении.