Дурова арестовали во Франции: в Кремле сделали заявление об обвинении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не делать никаких выводов до прояснения ситуации с Павлом Дуровым. Также он добавил, что Владимир Путин не встречался с ним накануне.

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Пока Кремлю не известно, в чем конкретно обвиняется задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Мы пока не знаем, в чем обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений по этому поводу. Перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого было бы неправильно делать какие-то заявления", — заявил Дмитрий Песков.

Он призвал не делать выводов до тех пор, пока Дурову не предъявят обвинения, "если они будут предъявлены". Пресс-секретарь президента также добавил, что в Баку не было встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и Павлом Дуровым.

Напомним, Павла Дурова арестовали вечером 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Он знал, что объявлен в розыск и избегал посещения Франции. Причины его приезда во Францию точно неизвестны.

Полиция готовится предъявить ему обвинения относительно работы мессенджера Telegram, который используют злоумышленники для торговли наркотиками, организации терактов, распространения запрещенного контента и тому подобное. Сейчас ему продлили срок ареста.

Ранее основатель Telegram Дуров заявлял, что учит украинский язык. Павел не скрывает своего интереса к изучению иностранных языков. Сейчас он осваивает сразу восемь языков.

Кстати, в Украине уже поднимался вопрос об ограничении работы Telegram, через который распространяется российская пропаганда. В частности, весной 2024 года об этом говорил нардеп Ярослав Юрчишин — он предлагал органам власти не иметь аккаунтов в этом мессенджере. На предложение Украины все же ввели некоторые ограничения: в частности, скрыли для пользователей iPhone каналы российских пропагандистов.