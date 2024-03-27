Без Минобороны и ГУР: госорганам запретят иметь аккаунт в Telegram, — нардеп

Если мессенджер Telegram запретят для госорганов, там не будет аккаунтов Минобороны и ГУР. Это может произойти, если среди владельцев компании отыщут россиян или китайцев.

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Украинским чиновникам и государственным учреждениям могут запретить пользоваться мессенджером Telegram. Это станет возможно в случае принятия нового законопроекта, который касается этого вопроса. О том, чего ожидать украинцам, которые пользуются приложением, председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал на всеукраинском телемарафоне.

Юрчишин пояснил, что в Верховной Раде сейчас обсуждают законопроект №11115 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация". После принятия законопроекта украинцы не смогут получать информацию из аккаунтов государственных органов власти, открытых в Telegram. Однако, предположил нардеп, такого может и не произойти.

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По словам политика, если будет положительное голосование, то в Украине появится орган, который сможет провести определенную проверку. Планируется, что полномочия на проверку получит Национальный совет по радиовещанию и телевидению (НСРТ).

Работники НРРТ отправят запрос в компанию, которая владеет мессенджером. Компания должна показать структуру собственности. Возможно, выяснится, что структура собственности "прозрачная" и к компании не причастна страна-агрессор РФ или ее партнер — Китай. В таком случае жестких санкций Украина вводить не будет, пояснил Юрчишин. В противном случае будет решение о непрозрачности.

"Тогда там не может быть аккаунтов государственных органов, представителей органов самоуправления или национальных представителей власти", — прозвучало в эфире телемарафона.

Если Telegram получит соответствующий негативный статус, то госорганы не смогут им пользоваться. Однако для рядовых граждан Украина не будет запрещать мессенджер — каждый сможет самостоятельно решить, иметь ли в нем аккаунт.

"Для пользователей соцсетей ничего не изменится. Кроме того, чтобы там не будет, условно говоря, аккаунта ГУР", — добавил политик.

Telegram — многоплатформенный мессенджер, разработанный в 2013 году гражданином РФ Павлом Дуровым. После того, как "Роскомнадзор" и ФСБ начали требовать доступ к серверам и данным, Дуров выехал и зарегистрировал компанию-владельца Telegram Messenger Inc. за пределами России. На сегодня владельцами являются компании с Виргинских островов и Объединенных Арабских Эмиратов — соответствующая информация указана на портале Ripe (RIPE NCC — компания, которая поддерживает "техническую и административную координацию инфраструктуры Интернета").

Запрет Telegram — детали

Отметим, 25 марта Фокус рассказывал о законопроекте по Telegram. Проект появился в Верховной Раде после отчета Совета по нацбезопасности, Минобороны, МВД, СБУ, в котором описывалась возможная угроза от использования этого многоплатформенного мессенджера. В частности, к серверам и базам данных могут иметь доступ спецслужбы РФ, и это опасно для воюющего государства. Также эта платформа используется для распространения фейков РФ. Аргументы в пользу принятия законопроекта изложены в пояснительной записке.

Запрет Telegram — фрагмент пояснительной записки к законопроекту 11115 Фото: Скриншот

27 марта по ситуации высказался глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Разведчик отметил, что мессенджер приносит определенную пользу: например, через него можно доносить правдивую информацию до россиян. Кроме того, по его мнению, таким способом не получится прекратить поток российской пропаганды. которая "льется" на украинцев.

Напоминаем, Центр противодействия дезинформации регулярно публикует опровержения фейков, которые распространяют российские спецслужбы. Например, украинцы распространяли видео о бойце с позывным "Воха" — на записи было видно, как человек с синдромом Дауна якобы оказался в рядах ВСУ. Также росСМИ показывали фальшивый рассказ россиянина, который жаловался, что его "пытали".