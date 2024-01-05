"Воха дежурит": РФ распространяет фейки о "солдате с синдромом Дауна" на фронте (видео)

Фактчекеры увидели четыре признака, которые доказывают фейковость российского видео. Также уверены, что узнали голос, который слышали на другой записи пропагандистов.

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Российские пропагандисты распространили в соцсетях фейковое видео под названием "Воха дежурит", в котором сняли человека с синдромом Дауна. С помощью этого видео РФ пыталась дискредитировать систему мобилизации в Украине — соответствующие месседжи публиковали в Youtube, Tiktok, Telegram. Фейк от пропагандистов опровергли фактчекеры проекта "Без лжи".

Фактчекеры обратили внимание на видео, которое в соцсети Tiktok распространяли с аккаунта под названием uvoin19. На видео — человек в военной форме, который находится якобы где-то на переднем крае на линии фронта. Оператор с камерой приближается, смеется и шутит и показывает, что собеседник — вроде бы солдат с синдромом Дауна, которого послали воевать прямо под удары пушек — их слышно на заднем фоне.

Опровержение фейка РФ "Воха дежурит" Фото: Скриншот

Видео — фейк российских пропагандистов, заявили в расследователе, и привели аргументы, которые это доказывают:

окоп расположен на участке фронта, который невозможно установить;

не ясно, в каком именно подразделении служит главное действующее лицо;

главный герой обут в резиновые сапоги — это очень сомнительно, поскольку сейчас зима;

"солдат" не имеет минимального военного снаряжения — "его плитоноска пуста", написали фактчекеры.

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Кроме того, расследователи узнали голос оператора, который насмехается над главным героем. Уверены, что слышали его на другом видео, на котором пропагандисты имитировали якобы бойцы ВСУ сбежали от раненого собрата.

Отметим, у Tiktok действительно есть три аккаунта, подписанные ником uvoin19. Однако по состоянию на 4 января ни на одном из них уже нет видео, о котором рассказали расследователи.

Аккаунты, в которых могли публиковаться фейковые видео РФ Фото: Скриншот

Однако в Youtube по словам "воха дежурит" можно отыскать видео, опубликованное 29 декабря 2023 года. В течение недели запись просмотрели почти 5 тыс. пользователей и поставили около 30 лайков. Канал, который разместил кадры пропагандистов, создан 2 января 2023 года и содержит восемь видео на бытовую тематику.

Фейки РФ — детали

Отметим, западные СМИ рассказывали о сети пропагандистских ресурсов, которые полностью дублировали порталы известных западных медиа. При этом статьи, которые там публиковались, распространяли лживые нарративы о ситуации в секторе Газа, где Армия обороны Израиля борется с террористами ХАМАС. Также размещали материалы, в которых пытались скомпрометировать западных политиков и действия Украины. Расследователи указали, что за деятельностью этой сети может стоять Россия, а также Китай.

Между тем ранее Фокус публиковал опровержение ряда фейков РФ. Например, в ноябре россияне распространяли лживую информацию о потере 1 млн военных ВСУ на войне с РФ. В декабре Львовской ОВА пришлось опровергать фейк о якобы гибели на фронте 17-летнего подростка.

Напоминаем, 2 января в РФ сообщили, что якобы российские ракеты попали в тайный бункер, где находились помощники главнокомандующего Валерия Залужного. Для "уничтожения" этого бункера россияне использовали ракеты "Кинжал", которыми массированно били по Киеву.