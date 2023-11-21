Фейковые Fox News, Le Monde, Der Spiegel: РФ создала сайты для лжи об Израиле и Украине

Фейковые сообщения генерируются на разных языках с помощью искусственного интеллекта, рассказали расследователи. Эти сообщения автоматически распространяются в сети X и могут повлиять на "любые выборы".

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Российская дезинформационная сеть распространяет ложную информацию о событиях в Секторе Газа и в Украине. Для этого создают специальные сайты на разных языках, которые полностью копируют порталы известных информационных агентств. О деталях деятельности сети, которую курируют спецслужбы РФ, рассказало израильское издание Haaretz.

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В статье указывается, что журналисты ознакомились с материалами, в которых говорится о деятельности сети под названием Doppelganger. Первыми о ее существовании заговорили во Франции — тогда выяснили, что определенная сеть ботов в соцсетях распространяла сообщения специальных сайтов, где публиковались антисемитские изображения.

Впоследствии исследователи отметили, что дезинформационная кампания началась даже не в октябре 2023 года, когда в Европе отреагировали на террористическую атаку ХАМАС и израильтян. Первые признаки обнаружили в июне, причем сделали вывод, что деятельность этой сети действительно связана с Кремлем, пишет Haaretz. Заметили, что россияне использовали "новые технологические возможности". Например, искусственный интеллект придумывал провокационный контент, который "добавлял топлива в и без того взрывную онлайн-среду".

Затем исследователи поняли, почему кампания получила название Doppelganger или "двойник". В частности, в сети отыскали точные копии сайтов Le Monde, Le Figaro, Le Parisien (Франция), Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Bild (Германия), израильские сайты Mako, Liberal, "Еврейский журнал" (Израиль).

Израильское издание привело несколько лживых месседжей, которые обнаружили, например, на дубле крупного информационного портала израильтян Walla News. При этом фейковый сайт начал работать сразу после 8 октября и полностью повторял цветовое решение и стилистику оригинального портала.

Россияне публиковали написанные на иврите "новости", в которых говорилось об антисемитских погромах в Дагестане, в которых обвиняли спецслужбы Украины и Турции. Также рассказали о якобы бегстве президента США Джо Байдена из Белого дома, когда в Вашингтоне начались антиеврейские выступления. Были статьи, в которых утверждали, что "глобальный антисемитизм находится в руках Байдена, антисемитизм и путь к уничтожению Израиля является неотъемлемой частью левой либеральной идеологии".

Примеры фальшивых и оригинальных израильских порталов

На сайте-дубле FoxNews (fox-news.in) публиковали статьи, направленные на англоязычную аудиторию. Например, сообщали, что якобы "финансовая помощь будет перенаправлена из Украины в Израиль". Также указывали, что "Киев шантажирует США проигрышем в войне с РФ".

Фальшивый Fox News — об Украине и Израиле Настоящий портал Fox News — об Израиле

Для немецкоязычной аудитории россияне писали, что рост цен на газ — следствие событий в Израиле: "политика Израиля способствует энергетическому кризису, с которым сталкиваются страны ЕС после вторжения России в Украину", — говорилось в статье, написанной спецслужбами РФ.

Фальшивый Der Shpigel — о газе

Еще одно направление — использование сети X (ранее — Twitter) для распространения дезинформации, рассказали медиа. Для этого было создано 6 тыс. фейковых аккаунтов, которые в течение одной ночи опубликовали 27 тыс. сообщений о ситуации в Израиле. По словам исследователя, с которым пообщались журналисты, для генерации такого массива сообщений использовали искусственный интеллект. Программа генерировала сообщения на разных языках, причем оператор имел возможность без труда масштабировать свою работу.

"Если оператор решит сорвать любые крупные выборы или усилить напряженность во время серьезного кризиса, он точно сможет это сделать", — подчеркнул собеседник издания.

Отметим, ранее Фокус публиковал детали расследования Le Monde относительно распространения изображений с антисемитскими лозунгами. Французские расследователи выяснили, что одинаковые изображения распространяли ботофермы в Facebook и X. Указывали, что спецслужбы Франции действительно установили, что сеть якобы новостных сайтов проекта Doppelgänger действительно причастна к ГРУ России.

Напоминаем, росСМИ опубликовали данные опроса граждан РФ, согласно которым россияне не доверят ВС РФ, которые воюют в Украине. В то же время есть определенное доверие к военкорам: именно военкоры подтвердили, что произошел удар HIMARS по клубу, где вручали награды морпехам РФ.