Россияне запустили фейк о "гибели" на фронте 17-летнего подростка: в ОГА опровергли (фото)

По словам начальника Службы по делам детей Львовской ОВА Владимира Лиса, в реальности мужчине было 26 лет и он служил не в той бригаде, которую указали пропагандисты.

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Российские пропагандисты начали распространять фейк о том, что в Украине на войне якобы погиб 17-летний подросток, которого накануне мобилизировали. Об этом сообщает "Укринформ" 5 декабря.

Отмечается, что россияне сообщили о том, что на фронте якобы погиб молодой парень Владимир Сачала, который был в составе 103-й бригады ТрО. В реальности защитнику было 26 лет.

Россияне начали распространять фейк о "смерти" несовершеннолетнего украинца Фото: Скриншот

Начальник Службы по делам детей Львовской областной государственной администрации Владимир Лис в комментарии журналистам поделился некоторыми подробностями нового фейка россиян.

"В Единой информационно-аналитической системе "Дети", которая ведет учет по всей Украине, сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, с фамилией Сачала нет вообще. База работает с 2006 года и даже если бы он был 26-летним сиротой, то данные бы сохранились. Россияне пишут, что он "воспитанник детдома", ссылаясь на какого-то директора Чикеля — я за все свои годы работы в службе о таком директоре не слышал", — говорится в сообщении.

Отдельно отмечалось, что на самом деле Владимир Сачало родился 13 августа 1997 года в селе Оселя Львовской области. Сначала он закончил местную школу, после чего поступил в Художественное училище им. Й.Станько, что в пгт Ивано-Франково. Учился мужчина профессии "столяр-станочник деревообрабатывающих станков".

Россияне начали распространять фейк о "смерти" несовершеннолетнего украинца Фото: Соцсети

Россияне же утверждают, что украинец был мобилизован менее недели назад в 103-ю бригаду территориальной обороны, а военную подготовку якобы проходил в лагере "Гаймадатская сечь", однако такого не существует. Есть лишь учебно-воспитательный центр "Гайдамацкая Сечь".

"В январе 2023 года Владимир надел военный пиксель. Несмотря на молодой возраст, парень был отважным и готовым давать отпор врагу. Служил в составе легендарной 24 бригады. Во время службы встретил свою будущую жену и создал с ней семью", — рассказали в городском совете о реальной истории погибшего.

Погиб он 28 ноября в результате тяжелого ранения, которое несовместимо с жизнью. 4 декабря с 26-летним парнем попрощались в родном селе.

Напомним, 2 декабря сообщалось, что в ВСУ разоблачили очередной фейк россиян об оккупации Марьинки. По словам аналитиков, россияне подошли к западной границе населенного пункта. На одном из пустых домов, который находится в серой зоне, они установили флаг. Однако рядом все еще держат оборону бойцы ВСУ.