В ВСУ разоблачили очередной фейк россиян об оккупации Марьинки, — DeppState (карта)

По словам аналитиков, россияне подошли к западной границе населенного пункта. На одном из пустых домов, который находится в серой зоне, они установили флаг. Однако рядом все еще держат оборону бойцы ВСУ.

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Российские оккупанты начали распространять в сети заявления о том, что 150 Мотострелковая дивизия ВС РФ оккупировала Марьинку в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

Сообщается, что бойцы из 1-го батальона 79-й ОДШБр ВСУ опровергли полный захват врагом Марьинки.

Аналитики отметили, что россияне подошли к западной границе населенного пункта. На одном из пустых домов, который находится в серой зоне, они установили флаг. Однако рядом все еще держат оборону бойцы ВСУ.

Также в DeepState сообщили, что россияне пытаются оккупировать Марьинку с марта 2022 года. За более чем полтора года боев не раз оккупанты распространяли сообщение о якобы захвате города. Этим занимались как Минобороны РФ, так и глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

"Марьинка больше года держится в руинах. Этот город является примером того, как ведутся бои за каждый дом, каждую комнату и каждый сантиметр. И у защитников сверхчеловеческие силы, ведь в таких условиях вести борьбу почти нереально, но украинские военные показывают обратное", — отметили аналитики.

Также они опубликовали карту с ориентировочной линией столкновения на момент вечера 1 декабря.

Карта боев за Марьинку Фото: deepstatemap.live

Напомним, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что у подразделений ВСУ, защищающих Авдеевку, есть план, с помощью которого они противостоят захватчикам. По его словам, большое скопление сил врага в Донецкой области дает возможность украинским защитникам проводить операции на левом берегу Херсонской области.