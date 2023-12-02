Битва за Авдеевку: у ВСУ есть план, который помогает противостоять захватчикам, — эксперт

Эксперт Александр Мусиенко заявил, что большое скопление сил врага в Донецкой области дает возможность украинским защитникам проводить операции на левом берегу Херсонской области.

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Под Авдеевкой российские войска продолжают наступать, несмотря на очень большие потери. Однако у Сил обороны есть план, который они реализовывают. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "24 каналу".

Сообщается, что операция украинских сил в Авдеевке сковывает большое количество сил врага, а также способствует их ликвидации.

Мусиенко отметил, что ситуация на этом направлении остается очень тяжелой, но Силы обороны ее контролируют.

"Несмотря на незначительные тактические достижения врага, про его приближение к полному захвату Авдеевки речь не идет. Хотя такие риски по-прежнему присутствуют", – заявил эксперт.

Он отметил, что военнослужащие Украины уничтожают силы врага в больших количествах. Речь идет о пехоте и военной технике. Россия теряет ресурсы, что и позволяет украинцам продолжать борьбу.

Сообщается, что огромные потери повлияли на тактику россиян. Так, вместо больших скоплений тяжелой техники россияне действуют небольшими штурмовыми группами. Кроме того, большое скопление сил врага в Донецкой области дает возможность украинским защитникам проводить операции на левом берегу Херсонской области.

Александр Мусиенко о ситуации на фронте (смотреть с 19:35)

Напомним, что майор МВД Максим Морозов рассказал, что россияне начали третью волну наступления на Авдеевку. Врагу удалось захватить террикон вблизи города, увеличить серую зону между селами Красногоровка и Степовое. Он отметил, если Силам обороны придется отступить из промзоны, то это будет очень критично.