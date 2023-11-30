Авдеевка под "мясными штурмами", а на Херсонщине есть успехи ВСУ: Дикий о ситуации на фронте (видео)

Волны "зеков"-смертников накрывают Авдеевскую промзону, но Силы обороны имеют огромные успехи на подступах к Перекопскому перешейку, говорит ветеран АТО Евгений Дикий.

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Под Авдеевкой и на левобережье Херсонщины продолжаются бои, но в разных форматах. Авдеевка, где ВСУ, можно сказать, находится в глухой обороне атакуется волнами "мясных штормов", а на левобережье ВСУ расширяют плацдарм. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Евгений Дикий, который проходил службу в батальоне "Айдар" и сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

"Так называемое "взятие" руин Бахмута, в котором когда-то жило максимально 70 тысяч человек, обошлось армии РФ в 40 тысяч погибшими, — утверждает ветеран, — Но от практики "мясных штурмов" под Авдеевкой они отказываться не собираются".

Агрессор посылает волну за волной пехоту, которая погибает в астрономических и неприемлемых для любой армии мира масштабах, но такая тактика все же действует, говорит Евгений Дикий. Первые волны смертников — это так называемое подразделение "Шторм-Z", которое состоит из "зеков". Ветеран АТО акцентирует, что ранее обитателей тюрем посылала ЧВК "Вагнер", а теперь они идут в составе другого подразделения, но уже в распоряжении министерства обороны РФ.

После волн "зеков" уже идут регулярные части, сдерживать которые ВСУ не всегда удается, поэтому враг несколько продвинулся в промзоне Авдеевки. Сейчас там идут уже ближние бои за каждый корпус и чем они закончатся — неизвестно, потому что, утверждает Евгений Дикий, ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава, из-за непопулярности мобилизации среди населения, и задержки западного вооружения.

Количественное преимущество врага в этих "мясных волнах" значительное и даже при страшных потерях оккупанты продолжают бросать "свежее мясо", а бойцам ВСУ приходится понемногу отступать.

На левобережье Херсонщины картина прямо противоположная, сообщает ветеран АТО, потому что там украинский плацдарм значительно расширяется. Украинские морпехи наступают с Крынок и создали очень серьезную угрозу для трассы Крым-Мелитополь.

"Для врага этот наш плацдарм на Херсонщине, как кость в горле, потому что его цена — Перекопский перешеек, — докладывает Евгений Дикий, — Армия РФ планирует бросить туда огромные силы, но погода им этого не позволяет".

По словам эксперта, ранее россияне пытались выбить ВСУ с плацдарма с помощью планирующих бомб, но из-за их низкой точности это сделать не удалось. Поэтому они собрали настоящую "солянку" из военных подразделений (с разных направлений фронта), что тоже показывает, что и в армии РФ есть проблемы с личным составом из-за больших потерь. Но собрать полноценную бригаду, чтобы перебросить ее для атаки на плацдарм они до сих пор никак не способны.

Поэтому, по мнению господина Дикого, враг обязательно попытается выбить ВСУ с плацдарма, потому что накопил в 10 раз больше разношерстной публики в своих войсках. Но пока страшные метели не позволяют им начать боевые действия: беспилотники не летают, артиллерия не может наводиться по координатам и начинать наступление пока бессмысленно.

Однако непогода утихает и довольно скоро Силам обороны Украины придется столкнуться с настоящим нашествием пусть разношерстных, но вооруженных сил врага, отмечает эксперт.

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