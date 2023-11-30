Авдіївка під "м'ясними штурмами", а на Херсонщині є успіхи ЗСУ: Дикий про ситуацію на фронті (відео)

Хвилі "зеків"-смертників накривають Авдіївську промзону, але Сили оборони мають величезні успіхи на підступах до Перекопського перешийка, каже ветеран АТО Євген Дикий.

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Під Авдіївкою та на лівобережжі Херсонщини тривають бої, але в різних форматах. Авдіївка, де ЗСУ, можна сказати, знаходиться в глухій обороні атакується хвилями "м'ясних штормів", а на лівобережжі ЗСУ розширюють плацдарм. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий експерт Євген Дикий, який проходив службу в батальйоні "Айдар" і зараз є очільником Національного антарктичного наукового центру.

"Так зване "взяття" руїн Бахмуту, в якому колись жило максимально 70 тисяч людей, обійшлось армії РФ у 40 тисяч загиблими, — стверджує ветеран. — Але від практики "м'ясних штурмів" під Авдіївкою вони відмовлятись не збираються".

Агресор посилає хвилю за хвилею піхоту, яки гине в астрономічних і неприйнятних для будь-якої армії світу масштабах, але така тактика все ж таки діє, каже Євген Дикий. Перші хвилі смертників — це так званий підрозділ "Шторм-Z", який складається із "зеків". Ветеран АТО акцентує, що раніше обивателів тюрем посилала ПВК "Вагнер", а тепер вони йдуть у складі іншого підрозділу, але вже у розпорядженні міністерства оборони РФ.

Після хвиль "зеків" вже йдуть регулярні частини, стримувати які ЗСУ не завжди вдається, тому ворог дещо просунувся у промзоні Авдіївки. Зараз там йдуть вже ближні бої за кожний корпус і чим вони закінчаться — невідомо, бо, стверджує Євген Дикий, ЗСУ зіткнулись з браком особового складу, через непопулярність мобілізації серед населення, та затримку західного озброєння.

Кількісна перевага ворога у цих "м'ясних хвилях" значна і навіть при страшних втратах окупанти продовжують кидати "свіже м'ясо", а бійцям ЗСУ доводиться потроху відступати.

На лівобережжі Херсонщини картина прямо протилежна, повідомляє ветеран АТО, бо там український плацдарм значно розширюється. Українські морпіхи наступають з Кринок і створили дуже серйозну загрозу для траси Крим-Мелітополь.

"Для ворога цей наш плацдарм на Херсонщині, як кістка в горлі, бо його ціна — Перекопський перешийок, — доповідає Євген Дикий. — Армія РФ планує кинути туди величезні сили, але погода їм цього не дозволяє".

За словами експерта, раніше росіяни намагались вибити ЗСУ з плацдарму за допомогою плануючих бомб, але через їхню низьку точність це зробити не вдалось. Тому вони зібрали справжню "солянку" з військових підрозділів (з різних напрямків фронту), що теж показує, що й в армії РФ є проблеми з особовим складом через великі втрати. Але зібрати повноцінну бригаду, щоб перекинути її для атаки на плацдарм вони дотепер жодним чином не здатні.

Тому, на думку пана Дикого, ворог обов'язково спробує вибити ЗСУ з плацдарму, бо накопичив в 10 разів більше різношерстної публіки у своїх війсках. Але поки що страшенні хуртовини не дозволяють їм почати бойові дії: беспілотники не літають, артилерія не може наводитись по координатах і починати наступ поки що безглуздо.

Проте негода вщухає і досить скоро Силам оборони України доведеться зіткнутись зі справжньою навалою нехай різношерстних, але озброєних сил ворога, відзначає експерт.

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