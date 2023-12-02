У ЗСУ викрили черговий фейк росіян про окупацію Мар'їнки, — DeppState (карта)

За словами аналітиків, росіяни підійшли до західного кордону населеного пункту. На одному з порожніх будинків, який розташований у сірій зоні, вони встановили прапор. Однак поруч усе ще тримають оборону бійці ЗСУ.

Related video

Російські окупанти почали поширювати в мережі заяви про те, що 150 Мотострілецька дивізія ЗС РФ окупувала Мар'їнку в Донецькій області. Про це повідомили аналітики групи DeepState.

Повідомляється, що бійці з 1-го батальйону 79-ї ОДШБр ЗСУ спростували повне захоплення ворогом Мар'їнки.

Аналітики зазначили, що росіяни підійшли до західного кордону населеного пункту. На одному з порожніх будинків, який розташований у сірій зоні, вони встановили прапор. Однак поруч усе ще тримають оборону бійці ЗСУ.

Також у DeepState повідомили, що росіяни намагаються окупувати Мар'їнку з березня 2022 року. За понад півтора року боїв не раз окупанти поширювали повідомлення про нібито захоплення міста. Цим займалися як Міноборони РФ, так і глава так званої "ДНР" Денис Пушилін.

"Мар'їнка понад рік тримається в руїнах. Це місто є прикладом того, як ведуться бої за кожен дім, кожну кімнату і кожен сантиметр. І захисники мають надлюдські сили, адже в таких умовах вести боротьбу майже нереально, але українські військові показують протилежне", — зазначили аналітики.

Також вони опублікували карту з орієнтовною лінією зіткнення на момент вечора 1 грудня.

Карта боїв за Мар'їнку Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що підрозділи ЗСУ, які захищають Авдіївку, мають план, за допомогою якого вони протистоять загарбникам. За його словами, велике скупчення сил ворога в Донецькій області дає можливість українським захисникам проводити операції на лівому березі Херсонської області.