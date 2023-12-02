"Виживає мінімум": російські дезертири розповіли про великі втрати ЗС РФ в Україні, — WP

Росіянин Ігор розповів, що багато його товаришів по службі загинули, бо не знали, як використовувати свою зброю і військову техніку. Однак більшість гине під час штурмів позицій ЗСУ.

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Російські війська зазнають більших втрат в Україні. Дезертири армії окупантів, які втекли з Росії, розповіли журналістам The Washington Post про те, що відбувається на фронті.

Як розповів росіянин Ігор, його мобілізували у вересні 2022 року. Він заявив, що ніколи не підтримував вторгнення в Україну.

"Приходить час, і в певний момент люди розуміють, наскільки це страшно і наскільки важкі втрати. І настає момент, коли вже не витримуєш", — розповів він.

За його словами, багато його товаришів по службі загинули, тому що не знали, як використовувати свою зброю і військову техніку. Однак більшість гине під час штурмів, оскільки командири ніколи не дають наказ відступати, поки втрати не стають надто високими.

"Виживає мінімум", — сказав Ігор.

У матеріалі йдеться, що Ігор не може пояснити, чому не втік із Росії одразу, коли президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію у вересні 2022 року.

"Мені надіслали повістку в армію, а ти просто йдеш, не роздумуючи", — сказав дезертир.

Інший росіянин Олексій, який вступив до ЗС РФ, підписавши контракт ще 2017 року, керувався фінансовою вигодою. Він ніколи не думав, що йому доведеться воювати.

"Коли почалася війна, тебе ніхто не питав, чого ти хочеш — усе сталося дуже швидко. Не було ні часу, ні можливості подумати й усвідомити, що відбувається. Нас буквально зібрали і посадили в літак за день", — розповів він.

Він вважає, що війна з Україною Росії не потрібна.

"Єдина загроза для Росії — це її нинішня внутрішня політика, і це загроза як для людей всередині країни, так і за її межами", — сказав він.

Олексій служив артилеристом, коли армія окупантів перебувала в Харківській області. Він повернувся додому у відпустку, але відмовився повертатися на війну. Хотів розірвати контракт, але наказ про мобілізацію продовжив усі контракти на невизначений термін. Його засудили до тюремного ув'язнення за відмову повертатися на війну в Україну, а тому Олексій вирішив втекти з РФ.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін видав указ, яким збільшив чисельність російської армії на 170 тисяч осіб. Так, тепер штатна чисельність Збройних сил РФ становитиме 2 209 130 осіб, з яких військовослужбовці — 1 320 000 осіб. У російському міністерстві оборони кажуть, що в Росії не передбачається проведення мобілізації.