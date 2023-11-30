Мобілізація чоловіків із країн Центральної Азії може створити серйозні проблеми для РФ, – ISW

Центральноазійські держави все частіше застосують законодавство для покарання найманців, які воювали проти України.

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Росія намагається мобілізувати чоловіків із країн Центральної Азії, але це Кремлю тільки принесе нові проблеми. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 29 листопада опублікували подробиці.

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Експерти припустили, що прагнення російської влади залучити населення країн Центральної Азії для мобілізації, імовірно, спровокує напруження між РФ і її сусідами. Останні все частіше висловлюють незгоду з діями Кремля та ухвалюють закони стосовно боротьби з найманцями для покарання громадян, які воювали проти України на боці Росії.

Аналітики нагадали, що 28 листопада суд у Казахстані оголосив вирок Олексію Шомполову. Він отримав до шести років і восьми місяців в'язниці за те, що брав участь у бойових діях у складі артилерійського підрозділу ПВК "Вагнер" у районі Бахмута. Подібні рішення до цього ухвалювали суди Киргизстану й Узбекистану.

Російські праворадикальні джерела, як ідеться у звіті, розкритикували владу Казахстану та звинуватили керівництво країни в "антиросійській" позиції. На думку аналітиків, якщо кількість таких проваджень зростатиме, то й рівень напруги в РФ і в її міжнародних відносинах змінюватиметься на негативний.

Нагадаємо, 24 листопада, що в РФ оголосили в розшук засновника проєкту, який допомагає росіянам втекти від мобілізації. Григорій Свердлін відреагував на інформацію про свій розшук і сказав, що й надалі намагатиметься допомагати військовозобов'язаним росіянам.