Мобилизация мужчин из стран Центральной Азии может создать серьезные проблемы для РФ, — ISW

Центральноазиатские государства все чаще будут применять законодательство для наказания наемников, которые воевали против Украины.

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Россия пытается мобилизовать мужчин из стран Центральной Азии, но это Кремлю только принесет новые проблемы. Аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 29 ноября опубликовали подробности.

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Российские мобилизованные или добровольцы: кого больше гибнет на войне в Украине, — OSINT-аналитик

Эксперты предположили, что стремление российских властей привлечь население стран Центральной Азии для мобилизации, вероятно, спровоцирует напряжение между РФ и ее соседями. Последние все чаще выражают несогласие с действиями Кремля и принимают законы по борьбе с наемниками для наказания граждан, которые воевали против Украины на стороне России.

Аналитики напомнили, что 28 ноября суд в Казахстане огласил приговор Алексею Шомполову. Он получил до шести лет и восьми месяцев тюрьмы за то, что участвовал в боевых действиях в составе артиллерийского подразделения ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута. Подобные решения до этого принимали суды Кыргызстана и Узбекистана.

Российские праворадикальные источники, как говорится в отчете, раскритиковали власти Казахстана и обвинили руководство страны в "антироссийской" позиции. По мнению аналитиков, если количество таких производств будет расти, то и уровень напряжения в РФ и в ее международных отношениях будет меняться на негативный.

Напомним, 24 ноября, что в РФ объявили в розыск основателя проекта, который помогает россиянам сбежать от мобилизации. Григорий Свердлин отреагировал на информацию о своем розыске и сказал, что и в дальнейшем будет пытаться помогать военнообязанным россиянам.