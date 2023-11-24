Российские мобилизованные или добровольцы: кого больше гибнет на войне в Украине, — OSINT-аналитик

OSINT-аналитик заметил, что в российской армии уменьшается количество добровольцев. Прогнозирует нехватку солдат и то, что Кремль будет вынужден объявить мобилизацию.

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На территории Украины гибнут военные ВС РФ, которые относятся преимущественно к категории мобилизованных, а не контрактников. В свою очередь экс-заключенные находятся в меньшинстве. О том, кто воюет в составе российской армии, и что ее вскоре ждет, рассказал болгарский OSINT-аналитик, который в соцсети X пишет под ником Stanimir Dobrev.

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Stanimir Dobrev собрал информацию в специальных Telegram-каналах, в которых родственники ищут пропавших без вести военных ВС РФ — то есть тех, кто, скорее всего, погиб. В сообщениях указывают определенные детали о пропавшем — его возраст, регион происхождения, как он попал на войну — или мобилизовался, или пошел добровольцем (контрактником), или является бывшим заключенным. На инфографике, созданной исследователем, можно увидеть, что больше всего среди тех, кого ищут — это жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Но его интересовал другой вопрос — тенденции мобилизации в России.

Данные о военных ВС РФ, пропавших без вести (ориентировочно, погибших) в Украине Фото: X / Stanimir Dobrev

Аналитик сделал несколько наблюдений.

Во-первых, средний возраст российского военного — 35 лет. При этом подавляющее большинство — старше 30 лет. Меньше всего — молодежи до 24 лет. Из этого болгарин сделал вывод, что молодежь не желает участвовать в войне с Украиной. Во-вторых, Stanimir Dobrev заметил, что количество мобилизованных и контрактников почти одинаковое. Из этого сделал вывод, что Кремль, похоже, врет, когда отчитывается о потоке добровольцев, заключающих контракты на войну. "Существует миф о постоянном росте контрактников, но данные этого не подтверждают. Цифры, о которых говорит Медведев, кажутся вымышленными", — написал аналитик. В-третьих, исследователь отметил большое количество призывников и малое количество экс-заключенных. Кроме того, экс-зеков меньше контрактников. "В вооруженных силах РФ за последние 24 месяца призывников больше, чем мужчин из исправительных колоний (я видел только 2 забранных из СИЗО), но осужденных даже в этой возрастной категории вдвое меньше, чем контрактников".

OSINT-аналитик подытожил: он прогнозирует, что вскоре РФ будет иметь проблемы с количеством людей, которые идут воевать в Украину. "Все свидетельствует о том, что данные по численности российских вооруженных сил ухудшаются, а не улучшаются", — указал исследователь.

Также Dobrev показал графики, на которых видно, как меняется количество погибших россиян. На графиках можно увидеть, что экс-зеки больше всего погибали в октябре 2022 и в июле 2023. Между тем мобилизованные — в июле 2023 года. Кроме того, пропавших (погибших) мобилизованных в полтора раза больше, чем добровольцев-контрактников.

Данные о мобилизованных в ряды ВС РФ Фото: X / Stanimir Dobrev Данные о мобилизации зэков в ряды ВС РФ Фото: X / Stanimir Dobrev

Мобилизация в РФ — детали

Отметим, осенью 2022 года в РФ объявили частичную мобилизацию. Летом 2023 года ГУР Минобороны сообщили, что тогда Кремль сумел привлечь в ВС РФ около 400 тыс. человек. Между тем летом 2022 года начали брать в армию россиян из колоний — тогда этим вопросом занимался ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что не планирует объявлять дополнительную мобилизацию. Указал, что якобы имеет стабильный поток добровольцев. В то же время эксперты объяснили, почему на самом деле Кремль откладывает мобилизацию: планирует дотянуть до президентских выборов весной 2024 года.

Напоминаем, снайперы из подразделения "Призраки Бахмута" рассказали о количестве врагов, обезвреженных на линии фронта. Тем временем эксперт обосновал, какие признаки говорят о том, что российское командование планирует отступление с юга Украины.